„Riverdale“ Staffel 5: Sie ist die Neue! 

„Riverdale“: Zeitsprung in Staffel 5

Aufatmen bei den „Riverdale“-Fans! Nach rund 6 Monaten Corona-Zwangspause konnten die Dreharbeiten zur Netflix-Serie Mitte September endlich fortgesetzt werden. Unter strengen Hygiene-Auflagen werden aktuell die ersten Folgen der 5. Staffel gedreht – und es wird große Veränderungen geben! Betty-Darstellerin Lili Reinhart verriet vor Kurzem, dass die Handlung einen Zeitsprung von ganzen 7 Jahren machen wird. Die neuen Folgen setzen erst nach der College-Zeit der Darsteller ein und zeigen sie als Erwachsene. Dabei verändern sich nicht nur ihre Beziehungen zueinander – Fans fürchten bereits eine Trennung von Serien-Traumpaar Bughead – es werden auch völlig neue Charaktere auftreten.

„Riverdale“: Erinn Westbrook übernimmt Hauptrolle

Eine der neuen Hauptdarsteller von Staffel 5: Erinn Westbrook, die laut des US-Branchenmagazins „Deadline“ die Rolle der Tabitha Tate spielen wird. Die „ehrgeizige, unternehmerische Enkelin von Pop Tate kommt nach Riverdale, um Pop’s Chock’lit Shoppe zu übernehmen und aus dem legendären Diner eine Kette zu machen, während die Stadt um sie herum ums Überleben kämpft“, heißt es in der Rollenbeschreibung. Einigen Zuschauern wird die 29-Jährige mit Sicherheit bekannt vorkommen, denn sie spielte bereits in zahlreichen Serien mit. Bekanntheit erlangte Erinn vor allem durch ihre Rolle der Cheerleader-Anführerin Bree in „Glee“ und zuletzt als Magnolia in der Netflix-Serie „Insatiable“.

