"Riverdale": Lili Reinhart zu Gast bei Jimmy Fallon

In den letzten Monaten war die Schauspielerin sehr häufig in den Schlagzeilen. Meist ging es darum, dass Lili Reinhart und ihr Riverdale-Co-Star Cole Sprouse eine Trennung hinter sich haben. Jetzt war der US-Star zu Gast in der "Jimmy Fallon"-Show (natürlich nur virtuell aufgrund von Corona), um über die fünfte Staffel "Riverdale" zu sprechen! Yaay! Fans der Netflix-Serie wurden in Staffel 4 mit einem fiesen Cliffhanger zurückgelassen und lange war unklar, wann es mit dem Staffel-Finale weiter geht. "Wenn wir zurückkommen, müssen wir noch 2,5 Folgen der vierten Staffel fertig drehen", erzählt Lili Reinhart in der Show. "Wir haben im März mitten in einer Folge abgebrochen." Fun Fact: Die 23-Jährige ist sich sicher, dass die Zuschauer in der Folge einen Unterschied bemerken werden, denn schließlich haben sich die Schauspieler in den letzten 5 Monate optisch ein bisschen verändert. "Wir werden deutlich bräuner sein", erzählt sie lachend. "Und ich habe in der Quarantäne auch ein bisschen zugenommen."

"Riverdale" 5: Handlung macht großen Zeitsprung

Die schöne Blondine hat zur Freude ihrer Fans auch ein paar Details über die neue Staffel gedroppt. Und die haben es echt in sich! Es wird es einen Zeitsprung geben – von 7 Jahren! "Wir sind keine Teenager mehr", so Lili Reinhart. "Sondern Erwachsene. Ich freue mich sehr darauf, eine Erwachsene spielen zu dürfen." Schon länger hatte es Gerüchte gegeben, dass die fünfte Staffel weiter in der Zukunft spielen wird, nun ist es offiziell. Die Riverdale-Charaktere Archie Andrews, Betty Cooper, Jughead Jones und Veronica Lodge könnten also sogar schon mit dem College fertig sein. Crazy! Wie sich das Leben der Clique wohl verändert hat? Ob sie noch befreundet sind? Wir sind gespannt!! Auch Lili Reinhart feiert die Veränderung, wie sie Jimmy Fallon erzählte. "Es ist cool, dass unsere Serienmacher sich dazu entschlossen haben, die Serie nicht nur in der High School spielen zu lassen."

Lili Reinhart freut sich über den Dreh-Start

Auch sonst freut sich die Schauspielerin sehr über den Dreh-Beginn. "Es ist schön wieder mehr eine Routine zu haben", so die 23-Jährige. Nervös macht sie lediglich der Gedanke, wie der Dreh in Corona-Zeiten mit all den Sicherheitsmaßnahmen ablaufen wird. "Hoffentlich wird es Spaß machen", gesteht sie Jimmy Fallon ihre Sorge. "Bestimmt", versucht dieser sie zu beruhigen. Die Pandemie hatte viele Serien betroffen, aber langsam kehrt wieder etwas Normalität ein. Der Netflix-Hit "Stranger Things" hat kürzlich eine 5. Staffel bestätigt!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!