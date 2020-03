Lili Reinhart: Buch-Veröffentlichung verschoben

Im Mai sollte das erste Buch von "Riverdale"-Star Lili Reinhart erscheinen. Nun hat die 23-Jährige jedoch entschieden, die Veröffentlichung ihres Gedichtbands „Swimming Lessons“ zu verschieben. Diese Entscheidung zu fällen, war für die Schauspielerin nicht einfach. Auf Instagram erklärt sie ihren Followern in einem Video die aktuelle Lage.

Lili Reinhart und Madelaine Petsch: Quality Time während Quarantäne

Corona hat uns zurzeit alle im Griff! Auch Stars werden davon nicht verschont. Das musste auch Lili Reinhart am eigenen Leib erfahren. Sie befindet sich zurzeit gemeinsam mit Riverdale-Kollegin Madelaine Petsch in Quarantäne. Langeweile kommt bei ihnen jedoch nicht auf. Erst vor Kurzem begeisterten sie ihre Fans mit einem YouTube Video, in dem sie Hunde-Kleidung selbst machten. Doch jetzt muss sie ihren Fans ein trauriges Geständnis machen: Die Veröffentlichung ihres Buches, welches ursprünglich bereits im Mai erscheinen sollte, muss verschoben werden. Grund auch dafür: die aktuelle Gesundheitskrise.

Riverdale-Star Lili Reinhart: „Es gibt momentan wichtigere Dinge!"

Dass sich Lili Reinhart auch in schweren Zeiten via Instagram bei ihren Followern meldet, ist nichts Neues. Bereits im Januar veröffentlichte sie ein emotionales Geständnis. Und auch jetzt meldet sie sich mit einem Video bei ihren Fans: „Hallo alle. Wegen der aktuellen Lage auf der ganzen Welt und in den Vereinigten Staaten wird mein Buch „Swimming Lessons“, das am 5. Mai veröffentlicht werden sollte, erst im Herbst erscheinen.“ Außerdem würde es ihr vom Herzen leidtun, vor allem für die Menschen, die das Buch bereits vorbestellt haben und sich schon lange darauf freuen. Es gäbe jedoch momentan wichtigere Dinge auf der Welt, als ihr Buch. Deshalb hofft sie, dass ihre Fans diese Entscheidung nachvollziehen können. Wir sind uns sicher, dass angesichts der aktuellen Lage, jeder ihre Entscheidung verstehen kann und freuen uns sehr, im Herbst dann endlich ihr erstes Buch in den Händen halten zu können. 😍

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!