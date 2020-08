Lili Reinhart: Nie wieder in “Riverdale“?

Lili Reinhart über Teenager-Rollen

Jetzt, da es mit "Riverdale" weitergeht, sind die Darsteller/innen wie Lili Reinhart, Cole Sprouse und KJ Apa wieder zurück am Set und schlüpfen in ihre bekannten Rollen. Die Betty-Schauspielerin erklärte nun aber in einem Interview mit Buzzfeed aber: „Ich glaube, ich werde womöglich keine Teenager mehr spielen. Ich weiß nicht, wie viel länger in meinem Leben ich das noch machen werde, aber ich bin dankbar, dass ich sie spielen konnte.“. Vor allem habe sie es geliebt, "die Verwirrung und den Schmerz zu spielen, den du als Teenager durchmachst, denn es fühlt sich echt an.". Auch in "Riverdale" spielte Lili Reinhart bisher eine Teenagerin. Will sie damit etwa aufhören?

"Riverdale"-Darstellerin Lili Reinhart happy über Zeitsprung in Staffel 5

Bisher sieht es zum Glück nicht danach aus, als müssten wir einen Ausstieg der beliebten Schauspielerin befürchten. Denn Lili Reinhart verriet schon erste Details über "Riverdale" Staffel 5. Die neuen Episoden setzen etwa 7 Jahre nach den Ereignissen in Staffel 4 an, was für den Cast bedeutet, dass sie tatsächlich keine Teenager mehr spielen werden. Betty, Veronica, Archie und Co. sind erwachsen geworden und haben mit neuen Herausforderungen zu kämpfen. Damit erfüllt sich auch Lili Reinharts Ahnung, dass sie (erstmal) keine Jugendliche mehr darstellen wird. Aber auch das wird sie sicher mega hinkriegen!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!