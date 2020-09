„Riverdale“: Drehstart nach Corona-Zwangspause

Es war ein Schock für alle „Riverdale“-Fans: Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Dreharbeiten in Kanada im März abrupt gestoppt werden – noch vor Fertigstellung der 4. Staffel! Doch nach 6 Monaten Zwangspause und unter strengen Hygiene-Auflagen konnte die Produktion nun endlich fortgeführt werden. Die ersten Szenen zu Staffel 5 sind bereits im Kasten, wie Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa verriet. Auf einem Bild, das er vom Set teilte, sieht man Archie-Darsteller KJ Apa in der Sauna.

„Riverdale“: Große Veränderungen in Staffel 5

Das dürfte bei den Fans vorerst für Erleichterung gesorgt haben, denn zuletzt überschlugen sich die besorgten Spekulationen, dass der beliebte Serien-Charakter sterben könnte. Am Anfang ist er jedenfalls dabei! Große Veränderungen wird es in Staffel 5 aber definitiv geben. Betty-Darstellerin Lili Reinhart bestätigte vor Kurzem, dass die Handlung einen Zeitsprung von ganzen 7 Jahren machen wird. Und in dieser Zeit ist einiges passiert, wie nun auch Mark Consuelos alias Hiram Lodge ausplauderte. „Nach der Highschool-Abschlussparty überspringen wir das College und setzen direkt mitten im Leben ein“, erklärte der 49-Jährige und verriet: „Einige werden in ganz anderen Beziehungen sein.“

Kein Happy End für Bughead?

Fans befürchten, er könnte damit auf eine Trennung von Betty und Jughead anspielen. Ob sich das „Riverdale“-Traumpaar tatsächlich wie seine Darsteller Lili Reinhart und Cole Sprouse im echten Leben auch in der Serie trennt, bleibt abzuwarten. Die neuen Folgen sollen im Frühjahr 2021 anlaufen.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!