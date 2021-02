"Riverdale" bekommt eine weitere Staffel

Die fünfte Staffel hatte noch nicht mal angefangen, da wurde schon gerätselt, ob Staffel 6 von "Riverdale", durch einen Post des Produzenten, bestätigt wurde. Doch andere glaubten, dass nach Staffel 5 mit "Riverdale" erstmal Schluss sein würde, gerade weil Archie, Jughead, Betty, Veronica & Co nach dem Zeitsprung in der aktuellen Staffel nicht mehr Schüler der Riverdale High sein werden, sondern sieben Jahre älter! Heute läuft die dritte Folge von Staffel 5 an und es gibt eine Nachricht, die alle "Riverdale" Fans freuen wird, denn The CW hat bestätigt, dass 12 Serien eine weitere Staffel bekommen werden, darunter auch "Riverdale"! Juhuuuuu!😍

Was erwartet uns in Staffel 6 von „Riverdale“?

Staffel 5 von "Riverdale" (hier findest du alle Infos zur Staffel) ist gerade erst angelaufen. Deswegen ist es auch noch etwas früh, um zu sagen, was in Staffel 6 passieren wird. Die Wahrscheinlichkeit ist aber ziemlich hoch, dass die Storyline nach dem Zeitsprung, der uns schon nächste Woche bevorsteht, in der neuen Staffel weiter ausgebaut und fortgeführt wird. Das heißt, dass Charaktere wie Archie, Betty, Veronica und Jughead auch weiterhin als Erwachsene begleitet werden und sich wieder neuen Herausforderungen in Riverdale stellen müssen… Bis dahin verfolgen wir mit Spannung aber erstmal die aktuelle Staffel von "Riverdale"!👀

