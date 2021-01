"Riverdale"-Stars machen TikTok unsicher

"Riverdale"-Fans haben wieder einen Grund zum Freuen: Nachdem bereits "Riverdale"-Stars Camila Mendes, Madelaine Petsch und Lili Reinhart einen gemeinsamen TikTok-Account gestartet haben, hat jetzt KJ Apa nachgelegt. Und bevor ihr jetzt abspringt, weil ihr seinen Account schon kennt, dann bleibt lieber dran – es handelt sich nämlich um einen geheimen TikTok-Account! Bisher hat der "Riverdale"-Star seine Videos unter dem Namen @kjapa hochgeladen – hier verraten wir euch übrigens, wie die Stars auf TikTok heißen! Fans haben jetzt einen neuen Account von KJ Apa entdeckt, der ziemlich schwierig zu finden ist …

Geheimer TikTok-Account von KJ Apa aufgetaucht!

KJ Apa ist extrem lustig auf seinen Social-Media-Accounts. Schon auf seinem ersten TikTok-Account hat er Fans mit lustigen Grimassen und Tänzen begeistert. Seit September ist er jedoch nicht mehr sonderlich aktiv, was viele Fans sehr traurig gemacht hat. Jetzt ist ein neuer TikTok-Account mit dem Namen @user7370117022599 aufgetaucht. Fans sind sich sicher: Das ist KJ Apa! In seiner Bio steht ziemlich passend: "Nur auserwählte können mich finden", mit dem Namen hat er es "Riverdale"-Liebhabern natürlich nicht leicht gemacht, ABER zum Glück verbreiten sich solche Nachrichten im Internet ziemlich schnell. Auf diesem Account ist KJ endlich wieder aktiver. Er postet lustige Comedy-Videos, Fails oder Aufnahmen von seinen "Riverdale"-Kollegen. Einige Videos sind jedoch so absurd, dass sich Fans Sorgen machen. "Riverdale hat ihn in den Wahnsinn getrieben", "Kann jemand checken ob es KJ Apa gut geht" und "Er versucht wohl bei Riverdale rausgeworfen zu werden", lauten ein paar Twitter-Nachrichten. Wir sind uns ziemlich sicher, dass das nur sein komischer Humor ist – für den ist er nämlich bekannt!

