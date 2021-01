"Riverdale" Spin-Off: Neue Serie in Planung?

"Riverdale": Kommt bald eine neue Serie?

Während wir alle immer wieder nach neuen Infos zu "Riverdale" Staffel 5 das Internet durchforsten, gibt es heute eine News zu einer ganz neuen Serie! Oh ja, ihr habt richtig gehört. Mit "Katy Keene" hatte "Riverdale" bereits ein Spin-Off, welches in Amerika leider etwas gefloppt ist und deshalb nach nur einer Staffel beendet wurde. Trotzdem wollen die Macher der beliebten Serie frischen Wind in das "Riverdale"-Universum bringen und sprechen bereits jetzt über eine neue Serie, die als Spin-Off dienen könnte.

Gespräche über ein "Riverdale"-Spin-Off bestätigt!

Auch wenn wir in Deutschland "Riverdale" auf Netflix gucken können, wird die Serie in Amerika von "The CW" produziert. Das amerikanische Magazin "Deadline" berichtet jetzt, dass der Sender bereits mit "Riverdale"-Produzent Roberto Aguirre-Sacasa über ein neues Spin-Off gesprochen habe. Es wird wohl überlegt, wie die Zukunft der Charaktere aussehen könnte. "Ich weiß, dass er gerne langfristig denkt und überlegt, wie man 'Riverdale' weiterführen könnte", verrät Mark Pedowitz (Vorsitzender von The CW). Sieht ganz so aus, als würden wir bald noch viel mehr aus der Welt von "Riverdale" sehen – wie aufregend! Zuerst freuen wir uns jedoch auf Staffel 5 der beliebten Serie, welche am 21. Januar bei uns in Deutschland auf Netflix starten wird.

