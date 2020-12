Diese Rollen verändern sich in "Riverdale" Staffel 5

Leute, wir können das neue Jahr wirklich kaum erwarten. Nicht nur, weil 2020 dann endlich vorbei ist, sondern auch, weil dann endlich die fünfte Staffel von "Riverdale" startet! Am 21. Januar geht es mit unseren Lieblingen weiter und es wird sich ziemlich viel verändern! Schon der erste Trailer zu "Riverdale" Staffel 5 gibt einen guten Eindruck davon, was uns erwartet. Auch im Cast wird es Neuerungen geben. Es wird schon länger spekuliert, ob es ein "Riverdale"-Comeback einer beliebten Darstellerin geben wird. Es sind wirklich noch soooo viele Fragen offen, aber eine Sache steht fest: Es wird einen Zeitsprung geben, der ALLES verändern wird. Und jetzt steht auch fest, dass eine Rolle eine ganz bestimmte Verwandlung durchmacht …

"Riverdale" Staffel 5: Krasse Verwandlung von Kevin Keller

Heiß, heißer … KEVIN KELLER! Produzent Roberto Aguirre-Sacasa hat jetzt ein Foto von Casey Cott in seiner Rolle als Kevin veröffentlicht, das einen echt ins Schwitzen bringt. "Kevin Keller" kennen wir eigentlich als schlaksigen BFF von "Betty Cooper" (Lili Reinhart). Jetzt ist er so muskelbepackt wie "Archie Andrews" – KJ Apa muss sich in Acht nehmen, denn es gibt einen neuen Hottie! "Tja, hier ein Spoiler, was in unserem Zeitsprung bei Riverdale passiert: Kevin Keller ist ganz schön aufgepumpt. Sowohl Kevin als auch @caseycott haben diese Staffeln gerockt. Die Welt ist nicht bereit für Folge 8", schreibt Roberto zu dem heißen (Halb-)Nacktbild von Casey. Wir müssen ehrlich zugeben, dass wir auf diese Verwandlung echt nicht vorbereitet waren. Hallo, kann uns mal jemand kneifen? Kevin, du vielleicht? 😍😂

