Das erste "Riverdale"- Poster zu Staffel 5

Erst letzte Woche hat der Produzent Roberto Aguirre-Sacasa der Netflix-Serie das erste offizielle Poster zu Staffel 5 von "Riverdale" gepostet. Das Poster ist sehr düster und gruselig gehalten. Ein dunkler Wald, Nebel und eine etwas verweste Hand, die aus dem Boden herausragt. Daraufhin kam es zu vielen Spekulationen, was in der neuen Staffel alles passieren könnte. Diese reichten von der Rückkehr von Jason Blossom bis zu einem "Riverdale" Crossover mit "Chilling Adventures of Sabrina". Ein neues Poster sorgt jetzt für weitere Diskussionen.

Wer stirbt in der fünften Staffel von "Riverdale"?

Gestern hat der Roberto Aguirre-Sacasa ein weiteres Poster für die 5. Staffel der Netflix-Serie auf Instagram gepostet. Die Stimmung ist wie auf dem ersten Poster recht düster. Ein Telefonhörer liegt in einem Blutfleck und zwischen Glassplittern auf dem Boden. Dazu schreibt der Produzent: "Das ist Riverdale 911, was ist dein Notfall?" Dahinter einige Emojis die Hinweise auf die oder den Betroffenen geben. Ist die Person von den Southside Serpents? Ist es Cheryl Blossom? Ein Sarg und ein Totenkopf lassen außerdem darauf schließen, dass jemand stirbt. Vielleicht ist es aber auch Betty Cooper? Denn Lili Reinhart kommentierte den Post ebenfalls mit einem Totenkopf. Bis wir das erfahren, müssen wir uns aber bestimmt noch bis Januar gedulden, wenn die fünfte Staffel von "Riverdale" an den Start geht!

