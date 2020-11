Erstes Poster zu "Riverdale" Staffel 5

Am 20. Januar (21. Januar in Deutschland) ist es endlich so weit: Die fünfte Staffel von "Riverdale" startet endlich! Fans können es wirklich nicht mehr erwarten und wir langsam auch nicht mehr. Zum Glück werden wir fast täglich mit neuen News zu "Riverdale" versorgt. Neue Darsteller, coole Szenen-Fotos oder heiße Neuigkeiten vom Set. Die Serien-Stars versorgen und regelmäßig mit Informationen. Auch Lili Reinhart hat schon so einige Details über "Riverdale" Staffel 5 verraten. Meister der Hinweise ist jedoch: "Riverdale"-Produzent Roberto Aguirre-Sacasa. Er hat jetzt das erste offizielle Poster zu Staffel 5 gepostet …

"Riverdale" Staffel 5: Die Hinweise auf dem Poster

Roberto Aguirre-Sacasa liebt es, neue Hinweise zu "Riverdale" auf seinem Instagram-Account (@writerras) zu posten. Jetzt postete er das erste offizielle Poster zu Staffel 5 und es sieht ziemlich düster aus! Auf dem Foto sieht man einen gruseligen Wald, Nebel und eine Hand die aus dem Boden ragt. Roberto hat auch verraten, wie das Motto der Fortsetzung lauten wird: "Nichts bleibt für immer vergraben." In den Kommentaren spekulieren Fans fleißig, was das bedeuten könnte. Wird Jason Blossom etwa von den Toten zurückkehren? Ist er doch nicht tot? Oder gräbt ihn Cheryl Blossom etwa wieder aus? Vielleicht geht es auch eher um Geheimnisse, die ans Licht kommen? Ist jemand unserer Lieblinge in Gefahr? Einige spekulieren sogar, dass jetzt endlich das "Riverdale" Crossover mit "Chilling Adventures of Sabrina" passieren könnte – OMG, so viele Theorien! 😱 Zum Glück müssen wir "nur noch" zwei Monate warten.

