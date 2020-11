"Riverdale": Neue Staffel startet im Januar 2021

Nach langem Warten und gefühlt unzähligen Corona-Drehstopps, wurde Ende Oktober endlich verkündet, wann die 5. Staffel "Riverdale" startet. Laut Produzent Roberto Aguirre-Sacasa startet die Netflix-Serie am 20. Januar 2021. Da der Deutschland-Start meist einen Tag später ist, dürfte es bei uns am 21. Januar losgehen. Juhu, die Vorfreude ist groß! Und haltet euch fest, die Vorfreude wird gleich noch viel größer sein: Fans vermuten, dass Nina Dobrev in der neuen "Riverdale"-Staffel mitspielen könnte! 😱

Nina Dobrev postet Instagram-Foto mit Riverdale-Stars

Nina Dobrev ist den meisten durch ihre Rolle als Elena Gilbert in "Vampire Diaries" bekannt. Zuletzt drehte sie den neuen Film "Love Hard" mit Riverdale-Star Charles Melton. Aber das ist nicht der Grund dafür, warum Fans vermuten, dass Nina vielleicht eine Rolle oder einen Gastauftritt in der beliebten Netflix-Serie hat. Auslöser sind Insta-Fotos, die Nina gemeinsam mit dem Riverdale-Cast zeigen: Ein Selfie mit Camila Mendes, Lili Reinhart, die mit Hund Milo kuschelt und Nina, die Madelaine Petsch einen Kuss auf die Wange drückt. Aww, scheint so, als hätten die Stars viel Spaß miteinander! Handelt es sich nur um ein Treffen unter Freunden oder steckt eine berufliche Zusammenarbeit dahinter? Ninas Caption ist zweideutig: "Die Welten kollidieren", schreibt sie. Meint sie damit etwa die Welt von Riverdale und Vampire Diaries?? "Das ist die Collab, von der ich nicht wusste, dass ich sie brauche", beschreibt ein Fan seine Gefühle. Zwar läuft Vampire Diaries nicht mehr, aber wer weiß ... Noch etwas ist auffällig: Das Treffen fand in Vancouver statt, dem Drehort von Riverdale. Nur ein Zufall? Wir müssen uns wohl noch bis Januar gedulden!

