"Riverdale" Staffel 5: FP Jones verlässt die Serie

In der 5. Staffel von "Riverdale" gibt es so viele Cast-Veränderungen, wie schon lange nicht mehr. Bei der beliebten Serie scheint sich viel zu verändern. Nach mehreren Dreh-Pausen bei "Riverdale" geht es jetzt endlich weiter – doch Ruhe scheint am Set nicht einzukehren. Einer der Nebendarsteller gehört jetzt zum Hauptcast und es gibt auch eine Neue in "Riverdale" Staffel 5. Es gibt viel Neuzuwachs, aber leider werden wir uns auch von einigen Charakteren verabschieden müssen. Schon länger ist klar, dass Marisol Nichols (Hermione Lodge) und Skeet Ulrich (FP Jones) die Serie verlassen werden. In einem emotionalen Post verabschiedet sich Skeet Ulrich jetzt von "Riverdale" …

Skeet Ulrich: Trauriger Abschied von "Riverdale"

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Instagram deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Bye, Forsythe Pendleton "FP" Jones II. 😭 Dieser Serien-Ausstieg macht alle Fans traurig, schließlich war der Vater von Jughead Jones bei den Zuschauern extrem beliebt. Auf Instagram verabschiedete sich Skeet Ulrich an seinem letzten Tag am Set ganz emotional bei seinen Followern: "Lebe wohl Riverdale … Danke, dass ich durch dich ein paar lebenslange Freundschaften und so viele schöne Seelen kennenlernen durfte. Heute ist mein letzter Tag am Set, aber diese Erfahrung wird mein Herz nie verlassen. Danke für all die Liebe und euren Support." Auch unser kleines Fan-Herz bricht. Wie wird FP die Serie verlassen? Der Produzent von "Riverdale" hat bereits in einem Interview verraten, dass er nicht sterben wird, da man den Darstellern die Möglichkeit geben möchte, zurückzukehren, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergehen wird!

Ihr wollt Skeet eine Freude machen? "Riverdale" ist wieder für den Goldenen-BRAVO-Otto nominiert in der Kategorie "Beste/-r Serie/Film" – hier könnt ihr voten!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Instagram deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->