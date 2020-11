"Riverdale" Staffel 5: Veränderungen im Cast

Alle Fans warten schon gespannt, auf die fünfte Staffel von "Riverdale". Da sich die Dreharbeiten wegen Corona immer wieder verzögert haben, hat die Produktion länger gedauert, als geplant. Trotzdem gibt es mittlerweile ein Startdatum: Am 20. Januar soll die beliebte Serie fortgesetzt werden. Schon jetzt ist bekannt, dass es im Cast viele Veränderungen geben wird: Ein beliebter "Riverdale"-Darsteller wird die Serie verlassen und ein anderer Nebendarsteller gehört jetzt zum Hauptcast von "Riverdale". Jetzt könnte es noch ein weiteres Comeback bei "Riverdale" geben, die Darstellerin kennt ihr sicher alle …

"Riverdale"-Darstellerin: Comeback in Staffel 5

Hayley Law hat in "Pussycat"-Mitglied "Valerie Brown" gespielt. In einem Interview mit "ET Canada" hat sie jetzt verraten, dass ein Comeback in Staffel 5 von "Riverdale" möglich wäre: "Ich würde für die nächste Staffel Riverdale definitiv zurückkehren. Ich habe auch schon mit Roberto Aguirre-Sacasa, dem Produzenten, darüber gesprochen. Ich habe dort angefangen und würde immer wieder zurückkehren. Die Geschichte erzählt eine besondere Welt und ich liebe die anderen Darsteller, ich habe bis heute noch Kontakt zu ihnen." Na, das klingt doch nach den besten Voraussetzungen für ein "Riverdale"-Comeback! Noch gibt es keine offizielle Bestätigung über die Rückkehr, aber schon Lili Reinhart hat in einem Instagram Live-Stream erwähnt, dass darüber gesprochen wird, die Mitglieder der "Pussycats" in Staffel 5 zurückzuholen, um ihren Rollen gerecht zu werden. Wir würden uns riesig freuen!

"Riverdale" ist außerdem auch in diesem Jahr für den goldenen BRAVO-Otto 2020 nominiert. In der Kategorie "Serie/Film" kannst du für deine Lieblinge voten!

