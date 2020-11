„Stranger Things” & „Riverdale”-Stars: Gemeinsames Projekt!

Wir können es kaum erwarten, das Ergebnis zu sehen! Normalerweise kennen wir Camila Mendes in ihrer Rolle als „Veronica Lodge” aus der US-Erfolgsserie „Riverdale”. Maya Hawke wiederum brilliert als „Robin Buckley” in der Horror-Serie „Stranger Things”. Dass die beiden Schauspiel-Schönheiten nun gemeinsame Sache machen, gehört zu den besten Nachrichten des Jahres. In dem neuen Netflix-Streifen „Strangers” werden sie gemeinsam vor der Kamera stehen – und die Zuschauer zum Gruseln bringen!

Darum geht’s in „Strangers”

Wie die US-Website „Deadline” aktuell berichtet, wird „Strangers” als „eine geheimnisvolle, dunkle Komödie” beschrieben, die sich um die gruseligsten Protagonisten auf der Welt dreht: Teenager-Mädchen. Das klingt schon jetzt mehr als vielversprechend! Wann genau „Strangers” starten soll, ist dagegen bislang noch völlig unklar. Sicher ist jedoch: Für Camila Mendes geht es trotzdem auch in der fünften Staffel von „Riverdale”, die im Januar 2021 starten soll, ganz normal weiter. Sie stand zudem vor Kurzem in dem Netflix-Hit „Palm Springs” an der Seite von Hollywood-Star Andy Samberg vor der Kamera. Eine steile Karriere!

