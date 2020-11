Dritte Staffel von "The Umbrella Academy" bestätigt

Es war eigentlich schon nach dem Ende der 2. Staffel klar, dass es eine Fortsetzung geben muss. Doch nun hat Netflix über die Sozialen Netzwerke, Staffel 3 von "The Umbrella Academy" endlich offiziell bestätigt. Wann wir die neuen Folgen zu sehen bekommen ist jedoch noch unklar. Durch die Corona-Pandemie müssen wir uns wahrscheinlich aber noch etwas länger gedulden. Die Dreharbeiten werden, wenn alles nach Plan verläuft, im Februar 2021 starten.

So endete Staffel 2

Achtung, Spoiler: Am Ende der zweiten Staffel von "The Umbrella Academy" glaubten die Hargreeves-Geschwister wieder in ihrer ursprünglichen Zeitlinie, ohne bevorstehende Apokalypse, gelandet zu sein. Jedoch kommen sie einen Tag nach dem ursprünglich angesetzten Weltuntergang an und ihr Vater, der wieder am Leben ist, bittet sie, das Haus zu verlassen. Die Geschwister stellen fest, dass ihr Vater nichts von der Umbrella Academy weiß, sondern jetzt die Sparrow Academy führt. Der Anführer der Gruppe: Der eigentlich verstorbene Ben (hier erfährst du wie Ben in "The Umbrella Academy gestorben ist).

Das erwartet uns in Staffel 3

Die dritte Staffel wird sich unter anderem um Ben und die Neuerfindung seiner Figur drehen. Er ist jetzt ein Mensch aus Fleisch und Blut und nicht mehr ein Geist, der nur mit Klaus interagieren konnte. In den neuen Folgen von "The Umbrella Academy" werden wir womöglich auch herausfinden, wer noch zu den 43 Babys mit Superkräften gehört, die am 1. Oktober 1989 geboren wurden. Zudem wollen die Hargreeves-Geschwister mehr über ihre Vergangenheit erfahren. Steve Blackman, der Showrunner der Serie, sagte dazu in einem Interview: "Die erste Staffel war das Treffen mit der Familie. Staffel zwei war das Kennenlernen der Familie. Staffel drei ist, wer sind wir und woher kommen wir? Was sind wir als Superhelden?" Und dann ist da noch die Sache mit Lila, Diegos Flamme, die sich mit einem Koffer aus dem Staub gemacht hat und Harlan, auf den Vanya ihre Kräfte übertragen hat. Wird es in Staffel 3 vielleicht auch ein Wiedersehen mit ihnen geben? Wir sind gespannt!

