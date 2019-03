"The Umbrella Academy": Wie alt ist Nummer 5 wirklich?

In der Netflix-Serie " The Umbrella Academy " wird ein großes Geheimnis um das Alter von Nummer 5 gemacht. Wir lüften dieses für euch!

The Umbrella Academy": Das Geheimnis um Nummer 5

In "The Umbrella Academy" wird immer wieder thematisiert, dass Zeitreisen kompliziert sein können, vor allem, wenn man alleine in einer postapokalyptischen Welt endet, ohne nach Hause zu kommen. Niemand weiß das besser als Nummer 5. Er wurde vom Raum-Zeit-Kontinuum verschluckt und zig Jahre später wieder ausgespuckt. Es ist zwar klar, dass Nummer 5 nach seiner Rückkehr das älteste seiner Geschwister ist, aber wie viel älter ist er? Nummer 5 verschwand, als er 13 Jahre alt war. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn er danach gealtert ist, dieses Alter hinzugefügt wurde, obwohl er in seinen 13-jährigen Körper zurückkehrte, als er viele Jahre später zu seiner Familie zurückkehrte. Luther fragt ihn nach seiner Rückkehr, wie lange er in einer nachapokalyptischen Zeit fest saß. "45 Jahre, mehr oder weniger", verriet Nummer 5.

"The Umbrella Academy": So alt ist Nummer 5?

Das bedeutet, dass Nummer tatsächlich 58 Jahre alt ist. Showrunner Steve Blackman bestätigte sein Alter gegenüber Entertainment Weekly, als er über Aidan und sein Vorsprechen sprach. "Ich habe eine Kassette von Aidan Gallagher erhalten, darin blickte er in die Kamera und sagte: 'Ich würde töten, um diese Rolle zu bekommen'. Ich wusste sofort, dass er die perfekte Besetzung für Nummer Fünf ist. Er hatte ein bisschen was von dieser Trübseligkeit, aber er konnte auch die Komplexität eines 58-jährigen Mannes in einen 13-jährigen Körper spielen." Seine Geschwister sind zum Zeitpunkt der Show 30 Jahre alt, was bedeutet, dass Nummer 5 tatsächlich 28 Jahre älter ist als der Rest von ihnen.

