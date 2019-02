"The Umbrella Academy": So ist Ben aka Nummer 6 gestorben

Wer sich die erste Staffel der neuen Netflix-Serie " The Umbrella Academy " bereits angeschaut hat, hat einige Fragezeichen im Kopf, die bisher noch nicht gelöst wurden. Was ist mit Nummer 6 alias Ben passiert? Wir verraten euch, wie er gestorben ist!

ACHTUNG SPOILER!!!

Wer "The Umbrella Academy" bereits durgesuchtet hat, stellt sich unweigerlich die Frage, was ist mit Nummer 6 passiert? Man weiß, dass Ben gestorben ist, jedoch erfährt man in keiner der zehn Folgen näheres dazu! Hier sind einige Theorien über den Tod von Ben aka Nummer 6:

"The Umbrella Academy" Theorie 1: Ben starb bei einer Mission

Die Geschwister der Umbrella Academy reden nie darüber, wie Ben starb, aber es scheint, als hätte es das Team wirklich beeinflusst. In der ersten Folge sprechen Vanya und Nummer 5 über Bens Tod, wobei Vanya darauf hinweist, dass er auf ziemlich schreckliche Weise gestorben ist. Obwohl sie nicht sagt wie, scheint es möglich zu sein, dass er während einer Mission gestorben ist, da diese immer sehr gefährlich waren.

"The Umbrella Academy" Theorie 2: Ben wurde von dem Monster getötet, das Teil seiner Macht war

Ben hatte die Superkraft eigene Monster zu erschaffen, die ihn gegen seine Gegner verteidigen sollen. Jedoch hatte er seine eigene Superkraft nicht wirklich gut unter Kontrolle. Sein eigenes Schattenwesen soll laut Theorie 2 wohl der Grund für seinen Tod sein, denn er konnte mit dieser Macht nicht gut umgehen. In der zweiten Folge dreht sich alles um die Beerdigung von Reginald. Kurz bevor die Geschwister mit der Beerdigung beginnen, sieht man für einen kurzen Moment die Gedenktafel auf Bens Statue. Darin heißt es: "Möge die Dunkelheit in dir, Frieden im Licht finden." Auch im Staffelfinale kommt Theorie 2 erneut ins Spiel, denn Ben verrät, dass er es hasste dieses Monster herbeizurufen. Denn tief im inneren wusste er das es unglaublich gefährlich und kaum zu bändigen ist.

"The Umbrella Academy" Theorie 3: Ben wurde außerhalb einer Mission ins Visier genommen

Während die Kinder von Reginald auf gefährliche Missionen geschickt wurden, konnten sie sich gegenseitig schützen. Doch Superhelden haben Feinde ohne Ende. Die dritte Theorie besagt, dass Ben bei einem Hinterhalt von seinen Feinden ums Leben gebracht wurde. In der zweiten Folge kommt es zwischen Luther und Diego zum Streit. Während des Gefechts wird Bens Statue aus Versehen geköpft. Möglich, dass auch der echte Ben enthauptet wurde.

