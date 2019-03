"The Umbrella Academy": 10 Unterschiede zwischen dem Comic und der Serie

"The Umbrella Academy": Comic vs. Serie

Seit "The Umbrella Academy" auf Netflix läuft haben wir die Serie bereits dreimal durchgesuchtet. Doch wie ihr bereits wisst, basiert die Netflix-Serie auf der beliebten Comic-Reihe von My Chemical Romance-Frontmann Gerard Way und dem Illustrator Gabriel Bá. Wir haben für euch die 10 Unterschiede zwischen der Serie und dem Comic zusammengefasst.

"The Umbrella Academy": Die Apokalypse

Um die Apokalypse zu starten und den Mond zu zerstören, spielte das Orchester im Comic die "Apocalypse Suite". In der Serie löst Vanya die Apokalypse mit ihren Kräften aus, nachdem sie versucht hat, ihre Geschwister zu schlagen.

"The Umbrella Academy": Cha-Cha und Hazel

Cha-Cha und Hazel haben einen wirklich großen Part in der ersten Staffel, als sie Nummer Fünf hinterherjagen, nachdem sie "The Commission" verlassen haben, aber sie erscheinen in der ersten Comic-Serie überhaupt nicht. In den Comics haben die beiden ihren ersten Auftritt in der zweiten Comic-Serie "Dallas" und sie sind beide männlich.

"The Umbrella Academy": Leonard Peabody

Vanyas Kräfte werden aktiviert, nachdem sie Leonard Peabody kennengelernt hat. Als Kind wollte dieser immer ein Teil der Umbrella Academy werden. In den Comics hilft der Dirigent, Vanyas Kraft zu aktivieren, nachdem er sie in sein Orchester eingeladen hat.

"The Umbrella Academy": Luthers Gorilla Körper

Luther erlitt einen tragischen Unfall, daraufhin wurde sein Kopf auf den Körper eines Gorillas vom Mars transplantiert. In den Comics wird Luthers Kopf tatsächlich auf den Körper des Gorillas verpflanzt.

"The Umbrella Academy": Der Händler

In der Serie versucht "Der Handler", Nummer Fünf zur "The Commission" zurückzubringen, und wird von Kate Walsh gespielt. In den Comics ist es eigentlich ein Goldfisch, der reden kann.

"The Umbrella Academy": Klaus und Vietnam

Während Klaus' Hintergrundgeschichte in Vietnam eine große Rolle in der Serie ist, gehen in den Comics eigentlich Diego, Luther und Klaus zurück. Klaus hat auch ein Kind und hat keine Beziehung zu David.

"The Umbrella Academy": Detektiv Patch

In der Serie arbeitet Detektiv Patch als Diegos Mittelsfrau zur Polizei. In den Comics arbeitet Inspector Lupo mit Diego zusammen und hilft ihm bei seinen Missionen.

"The Umbrella Academy": Diego und Vanya

Fans der Comics waren wahrscheinlich überrascht zu sehen, dass die Beziehung zwischen Diego und Vanya in der Serie völlig übersprungen wurde. Beide haben tatsächlich eine romantische Hintergrundgeschichte.

"The Umbrella Academy": Bens Aussehen

Während Ben in der Netflix-Serie häufig mit Klaus als Geist, mit dem er kommunizieren kann, zu sehen ist, wird Ben in den Comics überhaupt nicht gesehen. Während er in beiden Fällen tot ist, erscheint oder interagiert Ben nicht mit den anderen Charakteren.

"The Umbrella Academy": Vanyas Outfit

Am Ende der ersten Staffel erkennt Vanya, dass sie die mächtigste Person unter ihren Geschwistern ist, und sie trägt sogar den Namen "The White Violin" dank ihres weißen Anzuges und der Violine. In den Comics hat sie jedoch einen Ganzkörperanzug, der einer Geige ähnelt an.

