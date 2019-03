"The Umbrella Academy": Alle Infos zu Staffel 2

Wird es eine zweite Staffel von "The Umbrella Academy" geben?

Da die erste Staffel von "The Umbrella Academy" erst vor einigen Wochen auf Netflix gestartet ist, ist es noch zu früh, um etwas Genaues zu sagen. Bisher gab es auch noch keine offizielle Bestätigung der Produzenten. Ob es eine weitere Staffel geben wird, hängt nämlich davon ab, wie gut die erste Staffel bei den Zuschauern ankommt. Im exklusiven Interview mit BRAVO hat "Klaus Hargreeves"-Darsteller Robert Sheehan jedoch verraten: "Es sieht aktuell wirklich gut aus. Ich will nichts versprechen, denn es ist noch nichts in Stein gemeißelt, aber es geht in die richtige Richtung." Puh, sieht ganz so aus als wäre das Feedback bisher durchaus positiv. Fakt ist jedenfalls, dass die Darsteller alle unbedingt auf eine zweite Staffel hoffen. Wir von BRAVO haben nämlich auch mit Tom Hopper (Luther Hargreeves) gesprochen. Als wir ihn gefragt haben, ob er bei einer weiteren Staffel dabei wäre, konnte er sich vor Freude kaum halten: "Unbedingt! Ich würde das alles wirklich gerne wieder erleben. Vor allem, weil unser Showrunner Steve so eine unfassbare Vorstellungskraft und Vision für diese Show hat. Er erzählt so tolle Geschichten und weiß, wie man Zuschauer aus Schock-Momenten wieder in die Bewunderung holt!" Wir wissen sofort, was Tom damit meint. So eine verrückte und zu gleich spannende Serie wie "The Umbrella Academy" haben wir schon lange nicht mehr gesehen.

"The Umbrella Academy": Was passiert in Staffel 2?

"The Umbrella Academy" basiert auf den gleichnamigen Comics. Sowohl der zweite, als auch der dritte Teil ist bereits als Comicbuch erschienen. Sollte "The Umbrella Academy" also um eine Staffel verlängert werden, wird es sehr wahrscheinlich der Geschichte von "Dallas" folgen, dem zweiten Teil der Serie. Fakt ist jedoch, dass wir uns ziemlich gedulden müssen. Denn der Showrunner Steve Blackman hat in einem Interview verraten, dass es 18 Monate dauert, um eine Staffel zu produzieren. Ja, ich habt richtig gehört fast 1,5 Jahre! Es könnte also sein, dass wir erst 2021 erfahren werden wie es weitergeht. Dabei gibt es so viele ungeklärte Fragen: (VORSICHT SPOILER zum Ende von Staffel 1) Wird der "erwachsene" Cast zurückkommen? In der letzten Folge reisen die Hargreeves-Geschwister in der Zeit zurück, um das Ende der Welt zu verhindern und alles besser zu machen. Dabei verwandeln sie sich jedoch in Kinder! In der zweiten Staffel wird sich also sehr wahrscheinlich klären, ob sie es schaffen wieder in die richtige Zeitzone zu kommen. Außerdem hoffen Fans natürlich, dass es eine Chance gibt Vanya zu retten. Vielleicht erfahren wir dann auch, was wirklich mit Ben/Nummer 6 passiert ist …

