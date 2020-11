Darum geht's in "Dash & Lily"

"Dash & Lily" spielt in New York während der Weihnachtszeit. Die neue Netflix-Serie basiert auf der gleichnamigen Bücherreihe von David Levithan und Rachel Cohn. Die Protagonisten Dash und Lily lernen sich auf eher ungewöhnlichem Weg kennen. In ihrem Lieblings-Bücherladen hinterlässt Lily ein Notizbuch mit der Aufschrift "Do You Dare?" (Traust du dich?). Dash leiht es sich aus und abwechselnd schreiben die beiden ihre Gedanken hinein, tauschen sich aus und schicken sich quer durch Manhattan für verschiedene Aufgaben.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Jonas Brothers mit Auftritt in Serie

Nick Jonas, bei dem es erst letzten Monat süßen Nachwuchs gab, ist einer der Produzenten der Serie. In "Dash & Lily" hat er sogar eine kleinere Rolle, in der er sich selbst spielt und in einem Schlüsselmoment einem der Hauptcharaktere in Sachen Liebe einen Rat gibt. Nick Jonas und seine Brüder Joe und Kevin performen in einer der Folgen außerdem noch ihren Weihnachtssong "Like It’s Christmas" im verschneiten New York! Die Serie ist also nicht nur was für Fans von weihnachtlichen Liebesgeschichten, sondern auch für alle Supporter der Jonas Brothers!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Wenn du ein Fan der Jonas Brothers bist, dann stimme hier bei der BRAVO-Otto-Wahl 2020 in der Kategorie "Gruppe/Duo" für die drei Brüder ab!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->