So heißt das Baby von Sophie Turner & Joe Jonas

Jetzt krönt ein Baby ihre Liebe! Schauspielerin Sophie Turner und Joe Jonas sollen laut dem US-Portal “TMZ” am Mittwoch (22. Juli) in Los Angeles ein kleines Töchterchen zur Welt gebracht haben. Und der Name der Kleinen ist zuckersüß! Wie aktuell berichtet wird, soll das Baby des Traumpaares Willa heißen. Die 24-jährige Schauspielerin und der 30-jährige Sänger haben sich bisher noch nicht persönlich zu den schönen Nachrichten geäußert. Das ist jedoch keine Überraschung, denn Sophie und Joe hielten die Schwangerschaft bis zum Schluss geheim!

Sophie & Joe haben heimlich geheiratet

Das Paar legt seit seinem Kennenlernen im November 2016 großen Wert auf Privatsphäre und genießt sein Liebesglück lieber ganz still und heimlich, statt es mit der ganzen Welt zu teilen. Selbst die romantische Hochzeit in Las Vegas im vergangenen Mai hingen Sophie und Joe nicht an die große Glocke.

So lief das Kennenlernen des Traumpaares

Die schöne Engländerin plaudert nur ganz selten über ihre Beziehung zum US-Sänger. In einem Interview mit dem Magazin “Harper’s Bazaar” schwärmte Sophie jedoch erst kürzlich ganz offen über ihren Traummann: “Er ist so süß und einfach der Witzigste. Er ist der positivste Mensch, den ich kenne. Ich bin eher pessimistisch, deswegen ergänzen wir uns gut." Was für ein Dream-Team!

