Sophie Turner & Joe Jonas: So süß war ihr Kennenlernen!

Joe Jonas: Sophie Turner plaudert Geheimnis aus

In letzter Zeit scheint die "Game of Thrones"-Schauspielerin Sophie Turner (spielt in der Serie die Rolle der Sansa Stark) in Plauderlaune zu sein. Zuletzt packte sie über den Penis ihres Verlobten Joe Jonas ("Jonas Brothers") aus – und jetzt verriet sie süße Details zu ihrem Kennenlernen. Das Beste daran: Ihr Kennenlernen hat nichts mit ihrem Star-Dasein zu tun, sondern spielte sich völlig normal ab!

Sophie Turner & Joe Jonas: So lernte sich das Traumpaar kennen

Im Interview mit der britischen "Harper's Bazaar" erzählte die 23-jährige Engländerin, dass sie und der Sänger schon immer sehr viele gemeinsame Freunde hatten. "Sie hatten schon lange versucht, uns einander vorzustellen", so Sophie Turner. Na, und wie hat's dann geklappt? Die beiden folgten sich gegenseitig auf Instagram. Irgendwann hatte Joe ihr aus heiterem Himmel eine Direktnachricht geschrieben! Jaa, genau, mega normal. Viele Paare lernen sich heute schließlich online kennen. Und so nahm alles seinen Lauf. Inzwischen ist das Paar seit drei Jahren zusammen – und noch in diesem Jahr soll geheiratet werden. So cute!

Sophie Turner über Joe Jonas: Wir ergänzen uns perfekt

Doch damit nicht genug. Sophie Turner konnte im Interview gar nicht mehr aufhören, von dem "Jonas Brothers"-Sänger zu schwärmen. "Er ist so süß und einfach der Witzigste. Man würde gar nicht erwarten, dass er dieses Jahr schon 30 wird", sagt sie. Und Sophie Turner verrät, warum die beiden so ein gutes Team abgeben: "Er ist der positivste Mensch, den ich kenne. Ich bin eher pessimistisch, deswegen ergänzen wir uns gut." Aww. Dabei hätte Sophie Turner doch eigentlich gar keinen Grund, pessimistisch zu sein! Immerhin hat sie nicht nur den "Jonas Brothers"-Star an ihrer Seite, sondern auch ihre "Game Of Thrones"-Kollegin und beste Freundin Maisie Williams. Die beiden knutschen sogar ganz gerne mal am Set … ;-)

Übrigens: Für alle "Game of Thrones"-Fans hat das Warten bald ein Ende! Ab dem 14. April geht es mit der letzten Staffel weiter.

