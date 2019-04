Joe Jonas: Er kennt das Ende von "Game Of Thrones"

Wir alle warten sehnsüchtig auf das Finale von " Game of Thrones " und einer hat uns schon was voraus. Joe Jonas kennt bereits das Ende der beliebten Serie.

Joe Jonas kennt das Ende von GoT

Derzeit wird wohl auf keine andere Serie mehr hingefiebert als "Game of Thrones". Zum Leidwesen aller Fans wurde nun die allerletzte Staffel abgedreht und das Ende somit in Stein gemeiselt. Klar wissen alle, die an dieser Mega-Produktion beteiligt waren bescheid, wie das Ganze ausgeht. Doch auch "Jonas Brothers"-Star Joe Jonas (29) gehört zu den Glücklich, die das ende bereits kennen. Der Musiker ist mit der GoT-Darstellerin Sophie Turner (23) verlobt und war deshalb oft mit am Set.

Joe Jonas: Geheimhaltungserklärung

Gegenüber Entertainment Tonight verriet Sophie: "Joe war oft am Set und so hat er ziemlich schnell die Puzzleteile zusammengesetzt. Also fragte er: 'Könnt ihr mich einweihen?' Er musste dann eine Erklärung unterschreiben. Geheimhaltungsvereinbarung und alles ist gut." Diesen April startet bereits die finale achte Staffel, dann wissen auch wir endlich wie unsere Lieblingsserie endet und wer tatsächlich den Thron an sich reißen wird.

