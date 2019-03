Dieser "Harry Potter"-Star spielt in "Game of Thrones" Prequel mit

Unsere kühnsten Träume gehen in Erfüllung. Dieser "Harry Potter"-Star wird ein Teil der " Game of Thrones " Fortsetzung.

"Game of Thrones"-Prequel: Diese Stars gehören zum Cast

Juhuuu – ein Traum geht in Erfüllung! Wir müssen uns dieses Jahr zwar endgültig von der beliebten Serie "Game of Thrones" verabschieden, denn die letzte Staffel ist bereits abgedreht. Doch es gibt ein Licht am Ende des Tunnels – ein Prequel ist in Planung. Bisher gibt es noch keinen Namen für die Fortsetzung, jedoch wurden bereits einige hochkarätige Schauspieler für den Cast ernannt.

"Game of Thrones"-Prequel: Diese Stars gehören zum Cast

Als Erstes wurde bekannt gegeben, dass "King Kong"-Star Naomi Watts (50) eine wichtige Rolle in dem Prequel spielen wird. Des Weiteren werden sogar gleich zwei Schauspieler aus "Phantastische Tierwesen" dabei sein. Zum einen Toby Regbo (27), er verlieh dem jungen Dumbledore in "Grindelwalds Verbrechen" ein Gesicht und auch Jamie Campbell Bower (30), der im gleichen Film die Rolle des jungen Grindelwald spielte, ist ein Teil des Casts. Das Beste kommt zum Schluss: Laut Variety wird "Harry Potter"-Star Miranda Richardson (61) ebenfalls beim Prequel mitspielen. Bekannt wurde sie als Rita Kimmkorn aus "Harry Potter und der Feuerkelch" sowie "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1". Wir sind gespannt, welche Schauspieler dazustoßen werden und freuen uns jetzt schon auf die krasse Fortsetzung.

Abstimmen

Folg' uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: