"Game of Thrones"-Stars: Intime Bilder in geheimer WhatsApp Gruppe

"Game of Thrones": Emotionaler Abschied

Im April startet die letzte Staffel "Game of Thrones". Nicht nur für die Fans ist dieser Abschied sehr traurig. Auch die Schauspieler waren am letzten Drehtag sehr emotionalen, wie Sophie Turner (23) nun im Interview mit der britischen Vogue verriet. "Ich weinte stundenlang. Es war wie einen Charakter zurückzulassen, mit dem ich aufgewachsen bin. Es ist fast wie ein Todesfall.", gesteht Sophie. Nach all den Jahren der Zusammenarbeit ist der Cast zu einer Set-Familie geworden. Auch nach GoT bleiben alle via WhatsApp in Kontakt.

"Game of Thrones": Geheimer Gruppenchat

Beim Glamour Beauty Festival verriet Maisie Williams (21): "Die Leute posten wirklich lustige Schnappschüsse von uns allen aus ganz verschiedenen Staffeln". Weiter erzählte sie, dass vorab eine Regel ausgemacht wurde: "Diese Bilder dürfen nie an die Öffentlichkeit geraten". Doch Maisie scheint keine Lust auf diese Vereinbarung zu haben. "Ich werde definitiv einige Pics posten.", gesteht die 21-Jährige.

