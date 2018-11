,,Harry Potter”: Reunion!

OMG, es gab eine super süße Reunion bei den Darstellern der Verfilmung von Joanne K. Rowlings "Harry Potter"!

Harry Potter: Darsteller treffen sich wieder

Süße News für alle Fans von "Harry Potter": Jetzt gab es ein Wiedersehen zwischen Schauspielerin Emma Watson (28), die in der "Harry Potter"-Reihe die Rolle der Hermine Granger spielte, und ihrem Co-Darsteller Tom Felton (31) a.k.a. Bösweicht Draco Malfoy! Emma Watson postete gestern (am 8.11.18) ein super süßes Foto und sogar auch noch ein gemeinsames Video mit ihrem ehemaligen "Harry Potter"-Kollegen in ihrem Instagram-Feed:

Darunter weist sie auf die YouTube-Serie "Origin" hin, bei der Tom Felton mitspielt. Sie schreibt: "Toms Origin-Serie kommt am 14. November raus. Herzlichen Glückwunsch, lieber Freund." Was eine süße Botschaft! Auf den Bildern sieht man die beiden gemeinsam am Strand – sie stehen zusammen auf dem Skateboard, Emma hält sich etwas unsicher an Toms Schultern fest und die beiden fahren die Straße entlang. Auch wenn sich die Charaktere der beiden in den "Harry Potter"-Büchern und -Filmen nicht so gut verstanden haben, so scheinen sich die Schauspieler im echten Leben umso mehr zu lieben und zu schätzen! Total süß.

"Origin Series" – Darum geht's

Die neue Mini-Serie "Origin", die von YouTube produziert wurde, ist eine Science-Fiction-Produktion. Die meisten Handlungen sollen sich im Weltraum abspielen. Die Serie ist zehnteilig und kann in den USA ab dem 14. November 2018 über die Premium-Funktion von YouTube "YouTube Red" angeschaut werden. Wann wir sie in Deutschland empfangen, ist noch nicht klar. Die Story soll sich um ein Raumschiff drehen, in denen zehn Passagiere sitzen. Das Ziel der Astronauten ist ein ferner Planet. An Bord kommt es allerdings auf einmal zu Problemen, weshalb die gesamte Crew ums Überleben kämpfen muss. Einer von ihnen spielt aber ein falsches Spiel, was nach und nach herauskommt… Wir sind gespannt!

