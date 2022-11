"Harry Potter": Emma Watson will nicht mehr mitspielen!

Sie verdient pro Film mehr als sechs Millionen Euro. Doch anscheinend braucht Harry bald eine neue beste Freundin!

Bisher spielte Emma Watson die Rolle von Hermine Granger, der besten Freundin des berühmten Zauberlehrlings Harry Potter. Doch im sechsten und siebten "Harry Potter"-Film möchte sie nicht mehr mitspielen!

Laut "News of the World" hat die Sechzehnjährige jetzt ihre Teilnahme an den weiteren Filmen abgesagt. Wie eine Freundin von ihr verrät, möchte Emma nicht mehr nur, als "das Mädchen aus den Harry Potter-Filmen bekannt sein."

Sie möchte ihr schauspielerisches Talent auch in anderen Filmrollen beweisen, doch dies wird ihr verboten. Die Verträge, die sie für die "Harry Potter"-Verfilmungen unterschrieben hat, räumen der Firma nämlich ein Exklusivrecht ein.

Auch die Tatsache, dass Emma momentan von einem Stalker verfolgt wird, könnte zu ihrer Entscheidung beigetragen haben. Ein Mann ist bis auf das Schulgelände der Schauspielerin vorgedrungen, um ihr nachzustellen. Um sie zu schützen wurde jetzt ein Bodyguard engagiert.

Wir halten dich auf dem Laufenden, ob Emma ihre Meinung noch ändert. Im fünften Film "Harry Potter und der Orden des Phoenix", der am 12. Juli in den deutschen Kinos anläuft, ist sie auf jeden Fall noch mit dabei!

Und jetzt kommst du!

"Harry Potter" ohne Emma Watson - kannst du dir das vorstellen? Denkst du, dass es möglich ist, die Schauspielerin zu ersetzen, oder interessieren dich die Filme ohne sie nicht mehr?

