Corona-Krise trifft viele Netflix-Produktionen

Seit heute (2. November) gelten in ganz Deutschland strengere Corona-Maßnahmen, da die Fallzahlen zuletzt wieder stark angestiegen sind.Es ist nun wichtiger denn je, eine Maske zu tragen und sich an die Hygiene- und Abstandsregeln zu halten.Auch die Promis bleiben nicht verschont – inzwischen sind viele Stars mit Corona infiziert. Beliebte Netflix-Serien wie "Riverdale" mussten ihre Dreharbeiten wegen Corona pausieren. Obwohl diese wieder laufen, wird der Set-Alltag der Schauspieler weiterhin von den Corona-Maßnahmen bestimmt. Aber IN der Serie selbst ist alles unverändert.Die Figuren darin tragen keine Masken und halten auch kein Abstand. Sie umarmen und küssen sich, feiern ausgelasen Partys ... irgendwie komisch oder? Für dieses Gefühl gibt es jetzt einen Namen ...

"Netflix and panic" wird zum neuen Corona-Phänomen im Netz

Der Ausdruck "Netflix and panic" hat sich inzwischen im Netz verbreitet und beschreibt das Gefühl, wenn Film- und Seriencharaktere einen corona-freien Alltag leben. Wir sitzen dagegen vor dem Bildschirm und werden irgendwie panisch, weil da jemand dicht gedrängt durch eine Menschenmenge läuft. Oder in der U-Bahn alle Griffe anfasst, iiighit. Oder einen Freund fest umarmt. Während man dabei zusieht, beschleicht einen ein ungutes Gefühl, weil diese Dinge im echten Leben gerade nicht erlaubt sind. Und irgendwie ist man auch neidisch. Schließlich wünscht man sich nichts sehnlicher wieder zurück als einen normalen Alltag ... Umso mehr freuen wir uns auf diese Sachen, die wir nach der Pandemie wieder machen sollten!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Weitere News zu Corona und den Stars findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->