Vanessa Morgen mit Babybauch am Set zu "Riverdale" Staffel 5

Wir zählen die Tage bis zum 21. Januar 2021, denn schon der Trailer zu "Riverdale" Staffel 5 hat uns richtig neugierig gemacht. Mal abgesehen davon, gibt es immer wieder News und Bilder, die unsere Aufregung nur noch größer machen. Erst kürzlich hat Produzent Roberto Aguirre-Sacasa verraten, dass eine Rolle eine ziemlich krasse Verwandlung in "Riverdale" erleben wird – und jetzt ist noch eine Veränderung bekannt! "Riverdale"-Star Vanessa Morgan wird im echten Leben nämlich Mama. Fans fragen sich schon ewig, ob ihr Babybauch in Staffel 5 zu sehen sein wird – oder verstecken sie ihn irgendwie? Vanessa Morgan hat auf ihrem Instagram-Account jetzt eine Antwort darauf gegeben, wie es für "Toni Topaz" in "Riverdale" weitergeht …

"Riverdale": Schwangerschaft von Vanessa Morgan wird Thema in Staffel 5

Vor zwei Tagen hatte Vanessa Morgan ihren letzten Tag am Set von "Riverdale" Staffel 5. Ab jetzt fängt offiziell ihr Mutterschaftsurlaub an. Diesen Anlass hat sie mit einem Instagram-Post gefeiert und dabei auch verraten, ob ihr Babybauch in der Fortsetzung gezeigt wird. "Offiziell im Mutterschaftsurlaub! AHH! Ich bin meinem Showrunner und den Produzenten sehr dankbar dafür, dass sie so zuvorkommend waren und meine Schwangerschaft sogar in die Show geschrieben haben! Außerdem bin ich auch sehr stolz auf meinen Körper, der es mir erlaubt hat, sogar fast bis zum 9. Monat zu arbeiten. Jetzt ist es Zeit, ein Baby zu bekommen! Schöne Feiertage euch allen", schreibt der "Riverdale"-Star happy in der Caption. Aufgrund der Schwangerschaft von Vanessa wurde also tatsächlich das Drehbuch umgeschrieben! Das ist ein großes und wichtiges Zeichen für alle Frauen, die in der Filmbranche arbeiten – wir feiern das total! "Toni Topaz" wird in Staffel 5 von "Riverdale" also auch schwanger sein, das bedeutet also gleichzeitig, dass CHERYL BLOSSOM UND TONI TOPAZ EIN BABY BEKOMMEN?! Wir können uns echt kaum halten und brauchen jetzt erstmal einen Kamillentee zur Beruhigung …

