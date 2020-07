Vanessa Morgan verrät das Geschlecht ihres Babys

Damit hätte wirklich niemand gerechnet! US-Schauspielerin Vanessa Morgan verriet auf ihrem Instagram-Account, dass sie Mama wird. Am Freitag (24. Juli) schrieb sie an ihre Fans: “Ich bin überglücklich, meinen kleinen Jungen im Januar auf der Welt begrüßen zu dürfen. Es ist fast so, als hätte sich alles, was ich in diesem Leben für wichtig hielt, komplett verändert.” Selbst an ihren kleinen Prinzen richtete der “Riverdale”-Star die rührenden Worte: “Du wurdest mit so viel Liebe gemacht und strahlst bereits ein Licht aus, das so stark ist, dass es meinen Bauch wärmt.”

Der “Riverdale”-Star macht sich gegen Rassismus stark

Die 28-jährige Schauspielerin schrieb zudem, dass sie die Schwangerschaft jetzt schon zu einer stärkeren Frau gemacht habe: “Es ist, als hätte Gott gewusst, dass ich dich brauche, mein Engel.” Vielleicht half ihr genau diese Stärke dabei, sich im Kampf gegen Rassismus stark zu machen. Auf Instagram machte Vanessa erst kürzlich ihrem Ärger Luft und schrieb: "Ich werde nicht mehr schweigen! Ich habe es satt, wie Schwarze in den Medien gezeigt werden, dass wir als Kriminelle, Bedrohung, wütende und angsteinflößende Menschen dargestellt werden.”

Vanessa Morgan kritisiert ihre “Riverdale”-Rolle

Im gleichen Zusammenhang äußerte sich Vanessa auch kritisch gegenüber ihrer “Riverdale”-Rolle der “Toni Tapaz”. Sie sagte ganz ehrlich: “Es reicht mir, als flacher Sidekick für weiße Hauptrollen benutzt zu werden. Oder nur aus Gründen der Diversität für ein Image benutzt zu werden und nicht wirklich Teil der Show zu sein.” Eines ist damit jedenfalls klar: Für ihren kleinen Sohn wird der “Riverdale”-Star ein echtes Vorbild im Kampf gegen soziale Ungleichheit sein!

