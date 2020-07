KJ Apas Frisör-Unfall: Das ist passiert

Schon länger ist der neue Look von KJ Apa Gesprächsthema bei seinen Fans. Statt glatt rasiert und ordentlich gekämmt, zeigte er sich zuletzt mit Zottelmähne und Bart. Doch jetzt scheint es, als würde wieder eine Typveränderung bei KJ Apa anstehen, denn: Am Wochenende postete er ein Video beim Star-Frisör Jason Schneidman. Doch anstatt einem neuen Look war darin zu sehen, wie KJ Apa versucht, einen Metallsplitter aus seinem Auge zu pulen. Wie der da reingekommen ist, ist nicht bekannt. Der "Riverdale"-Star hat sogar vor Schmerz Tränen in den Augen. "Ich muss doch morgen arbeiten", sagt er immer wieder. Damit meint er wohl den Dreh, zu seinem neuen Coronavirus-Film, der gerade in Los Angeles läuft und durch die steigenden Covid-Zahlen ganz schön gefährlich ist. Zum Glück schafft er es, die Metallscherbe mit einem Wattestäbchen aus seinem Auge zu bekommen. Doch geschockt stellt der fest: "Das Ding hat sogar mein Auge durchstochen!" Die Scherbe hätte sogar ein kleines Loch hinterlassen. Autsch!

KJ Apa: So reagieren seine Fans auf das Unfall-Video

Viele Stars kommentierten KJ Apas Insta-Video zum Scherben-Unfall. Der Schauspieler Martin Cummins schrieb: "Ich habe das gerade 2 Minuten angeguckt. 2 Minuten, die ich nie wieder zurückbekomme." KJ Apas Fans zeigten sich da mitfühlender. "Ich hoffe, deinem schönen Auge geht's gut", schrieb eine. "OMG, das ist ja furchtbar", kommentierte ein anderer. "Geh lieber zum Augenarzt", raten einige. Ob er den Rat befolgt hat, wissen wir nicht, hoffen aber dass es dem "Riverdale"-Star KJ Apa nach dem krassen Unfall bald besser geht und er keine bleibenden Schäden davon trägt!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!