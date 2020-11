Die krassesten Unfälle der Stars

Die "Pitch Perfect"-Schauspielerin dreht in Mexiko die Show "Straight Talking". Dort wollte Rebel Wilson in einer Pause Fotos am Strand machen und wurde von einer Welle erfasst: "Meine Brust ist blutunterlaufen und stark geschwollen. Ich habe Kratzer bis zum Bauch. Ich bin auf einen Felsen geknallt". Autsch!