"Riverdale"-Star KJ Apa: Kinofilm wegen Corona als Stream!

Streaming statt Kino: "I Still Believe" mit "Riverdale"-Star KJ Apa bald schon zu Hause

KJ Apa trifft das Corona-Chaos gerade doppelt. Nachdem schon die Dreharbeiten zu "Riverdale" wegen eines Corona-Vorfalls gestoppt werden mussten, wird das Virus jetzt auch Auswirkungen auf seinen Kinofilm haben. Sein Kinofilm "I Still Believe" läuft in Amerika nämlich schon seit dem 7. März auf der großen Leinwand. Da aktuell auch in Amerika die Kinos geschlossen bleiben, haben die Produzenten sich eine neue Lösung überlegt, damit sich Zuschauer den Film angucken können. Ab nächster Woche Freitag soll es "I Still Believe" deshalb schon verfrüht als "Video on Demand" zum streamen geben. Bedeutet, dass alle in Amerika den Film kaufen können, um ihn zu Hause zu gucken.

"I Still Believe" auch in Deutschland als Stream?

Der offizielle Kinostart von "I Still Believe" ist in Deutschland aktuell noch für den 27. Mai 2020 angesetzt. Da schon viele Events und Konzerte durch das Coronavirus abgesagt wurden, ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass auch dieser Starttermin verschoben wird. Bisher ist noch nicht bekannt, ob es den Film auch bei uns schon früher zum Streamen geben wird, ist bisher unklar. Wir haben bereits bei der Filmfirma nachgefragt, sobald wir eine Rückmeldung erhalten, erfahrt ihr es hier als Erstes!

