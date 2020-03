KJ Apa kann Riverdale Musical-Folgen nicht leiden

Beim Riverdale-Star KJ Apa könnte es momentan nicht besser laufen. Nachdem er bereits in Filmen wie „Bailey – ein Freund fürs Leben“, "The Hate U Give“ oder „The Last Summer“ im Kino zu sehen war, ergatterte er auch dieses Jahr eine Hauptrolle in einem Kinofilm. Ab Mai wird er in „I Still Believe“ zu sehen sein. Dafür schlüpfte er in die Rolle des Musikers Jeremy Camp und griff dabei sogar selbst zum Mikrofon. Dass er darin besonders viel Talent hat, zeigte er schon in mehreren Musical-Folgen als „Archie“ bei „Riverdale“. In einem Interview verriet er jetzt aber, dass er genau diese Folgen mal so gar nicht leiden kann. 😳

Im Kinofilm "I Still Believe" greift KJ Apa zum Mikrofon

Während viele Schauspieler es lieben Musik, Tanz und Schauspiel in einer Rolle zu kombinieren, ist KJ Apa, dem erst vor Kurzem diese zwei Wörter zum Verhängnis wurden, kein großer Fan von den Musical- Folgen bei Riverdale. „Die Leute … zwingen mich immer wieder, bei verschiedensten Projekten zu singen, ich selber genieße diese Momente aber gar nicht. Ich mache es nur, weil ich es tun muss!“, so der Schauspieler. Krass! Kaum vorstellbar, dass er beim Dreh der Musical-Folgen bei Riverdale so gar keinen Spaß hatte. Vor allem bei so viel Gesangstalent. Nicht ohne Grund, wird er auch im neuen Film „I Still Believe“, sein Talent unter Beweis stellen. Denn statt mit Tracks des Sängers Jeremy Camps zu arbeiten, den KJ Apa verkörpert, haben sich die Produzenten dazu entschieden, dass der Schauspieler selbst die Lieder singen soll. Was eine Ehre! Doch, bevor er wieder auf der großen Kino-Leinwand zu sehen sein wird, können wir KJ Apa schon ab dem 9. April beim Staffelfinale bei Riverdale bewundern. 🙂

