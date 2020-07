"Katy Keene": Serien-Aus nach nur knapp einem Jahr?

Im Februar wurde in den USA die erste Folge der Serie "Katy Keene" ausgestrahlt. Das Crossover von "Riverdale" und "Katy Keene" wurde von den "Riverdale"-Fans sehnsüchtig erwartet. Schließlich hat "Riverdale" eine weltweite Fanbase, die mit Spannung die Geschichte, die auf den beliebten Archie Comics basiert, verfolgte. Die Ansprüche an "Katy Keene" waren dementprechend hoch. Die Seriespielt fünf Jahre nach den Ereignissen von "Riverdale". Im Zentrum steht Katy Keene (gespielt von US-Star Lucy Hale), eine Modedesignerin, die in New York ihr Glück sucht. Dort trifft sie auf die Sängerin Josie McCoy (Ashleigh Murray) sowie auf den Broadway-Performer Jorge Lopez (Jonny Beauchamp). Julia Chan spielt die geheimnisvolle Pepper Smith, die ihr Geld immer wieder in junge Künstler investiert. Vor Serien-Start gab es einen Mega-Hype um "Katy Keene" und auch deutsche "Riverdale"-Fans konnten es gar nicht erwarten, bis das Spin-Off endlich auch hier startete. Jetzt die Ernüchterung: "Katy Keene" wird nach nur einer Staffel abgesetzt. Der Grund: Magere Einschaltquoten. Mit einem Wochendurchschnitt von 480.000 Zuschauern in den USA belegte das "Riverdale"-Spin-Off „Katy Keene“ nur den 14. Platz der 16 aktuellen Serien des Senders CW.

"Katy Keene"-Aus: So reagieren Fans und Schauspieler

Hauptdarstellerin Lucy Hale äußerte sich bereits auf Instagram zum Serien-Aus. "Ich bin traurig, diese Nachricht überbringen zu müssen! Ich liebe die Serie. Ich liebe das, wofür sie steht. Und vor allem liebe ich euch. An die Besetzung, die Crew und alle Beteiligten... Ich verehre euch", schreibt sie unter das Video, in dem sie verkündet, dass es keine zweite Staffel von "Katy Keene" geben wird. "Es ist herzzerreißend",sagt die Schauspielerin unter Tränen. Ein Fan kommentiert: "Was? Nein! Katy Keene braucht ein neues Zuhause!" Das ist tatsächlich ein Hoffnungsschimmer für die Serie. Wenn ein anderer Sender sich nämlich dazu bereiterklären würde, sie fortzuführen, könnte es doch noch eine zweite Staffel geben. Durch die geringe Reichweite scheint das doch eher aussichtslos zu sein. Die erste Staffel von "Katy Keene" kann man übrigens auf Amazon Prime gucken. Nach den 13 Folgen, muss man aber leider davon ausgehen, dass keine Fortsetzung mehr kommt. 😢

