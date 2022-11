So könnte ein Crossover von „Riverdale“ und „Katy Keene“ aussehen

Bisher wurde ja bereits gemunkelt, dass Archie aus "Riverdale" und Sabrina aus "Sabrina" ein Paar werden und es somit zum großen Crossover der beiden Shows kommt, die ja im selben Serien-Universum spielen. Daher ist die Vermutung berechtigt, dass es auch mit dem Spin-Off "Katy Keene" eine Kooperation geben könnte. Für Ashleigh Murray ist das definitv auch eine Möglichkeit, da sich die Netflix-Serien doch etwas ähneln, wie sie im Interview meinte: "Ich mag auch die Tatsache, dass obwohl ("Katy Keene") fröhlich ist, es trotzdem Drama, Probleme und Mut in sich hat, weil es ums Leben geht. Es gibt kein Leben ohne diese Dinge." Die ehemalige "Riverdale"-Darstellerin denkt also, das genau bei diesen ernsten Themen und ähnlichem eine Co-Produktion der beiden Shows ansetzen könnte. Außerdem hofft Ashleigh auch, dass Veronica (Camila Mendes), ihre Freundin aus "Riverdale", sie in New York besucht. Schließlich wohnte diese zuvor in der Metropole. Dann bleiben wir mal gespannt, was da so auf uns zukommt! Noch ein bisschen mehr über ihre Rolle und die Serie, verrät sie ja auch im Interview, dass ihr hier ganz sehen könnt.😊