Werden Archie und Betty das neue Paar in "Riverdale"?

Die letzte Folge "Riverdale" hatte es ziemlich in sich: Schließlich haben sich Casey Cott und KJ Apa geküsst! Aber das ist noch lange nicht alles, denn es gab noch mehr Küsse für "Archie Andrews" (KJ Apa). "Riverdale"-Fans hoffen schon lange darauf, dass Archie und Betty endlich ein Paar werden. In den letzten Folgen sieht es auch immer mehr danach aus. Zuerst haben Betty (Lili Reinhart) und Archie nur so getan, als wären sie zusammen, um Jugheads (Cole Sprouse) vorgetäuschten Tod zu vertuschen. Doch man erkennt sofort, dass zwischen den beiden nicht alles gespielt ist. Sowohl Veronica (Camila Mendes), als auch Jughead vertrauen ihren Partnern – zu Unrecht? In der letzten Folge von "Riverdale" hatten beide Paare nämlich Streit, was zu einem heimlichen und ehrlichen Kuss von Betty und Archie geführt hat. Das klingt nach einer neuen Affäre mit Drama …

Cheryl Blossom: Deckt sie die Affäre von Archie und Betty auf?

Fans spekulieren jetzt fleißig, wer diese Affäre aufdecken könnte und haben auch schon einen heißen Favoriten: Cheryl Blossom (Madelaine Petsch)! Sie hat nämlich als erste gemerkt, dass die Liebe zwischen Betty und Archie nicht nur gespielt ist und ihre Küsse ziemlich echt aussehen. Das könnte eine Zwickmühle für den Rotschopf werden, schließlich ist sie mit beiden Girls befreundet – Veronica als ihre Business-Partnerin und Betty als Cousine. Wir sind sehr gespannt, wie sich die ganze Situation zwischen Betty und Archie entwickeln wird. Die neue Folge "Riverdale" erscheint übrigens am 30. April auf Netflix, da werden wir sicher mehr erfahren.

