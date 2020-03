"Riverdale": Neue Folgen für die nächsten drei Jahre sicher!

Wie geht es mit neuen Folgen von "Riverdale" weiter?

Wegen eines Corona-Vorfalls mussten die Dreharbeiten zu "Riverdale" vorerst gestoppt werden. Welche Auswirkungen die Drehpause auf das Veröffentlichungsdatum der neuen Folgen von Staffel 4 haben wird, ist bisher noch unklar. Aber je länger die Pause dauert, desto wahrscheinlicher ist es, dass der 9. April als Starttermin immer unrealistischer wird. Schließlich sitzen die "Riverdale"-Stars aktuell alle in Corona-Quarantäne. Aber wir haben auch gute Neuigkeiten: Denn wie es aussieht, werden wir uns noch sehr lange über die beliebte Serie freuen können. KJ Apa hat in einem Interview nämlich einen ziemlich spannenden Fact über "Riverdale" gedroppt …

KJ Apa: Noch drei weitere Jahre "Riverdale"?!

Eigentlich wurde bisher nur die 5. Staffel von "Riverdale" offiziell bestätigt. Doch KJ Apa hat in einem Interview ein paar Details verraten, die ziemlich deutlich machen, dass wir uns noch lange über neue Folgen der Serie freuen können! In einem Interview mit der LA Times hat der Schauspieler nämlich verraten, dass sein Vertrag für "Riverdale" noch ganze drei Jahre geht. Die beste Nachricht: Alle Darsteller haben die gleichen Verträge! Das bedeutet also, dass die Geschichte die nächsten Jahre fröhlich weitergehen wird, solange die Quoten gut bleiben. Wir würden uns definitiv darüber freuen!

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!