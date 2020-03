Wegen Corona: "Riverdale"-Stars in Quarantäne

Die Dreharbeiten zu "Riverdale" mussten wegen Corona gestoppt werden. Deshalb verbringen die Serien-Stars ihre Zeit gerade wie alle anderen zu Hause. Während Madelaine Petsch und Lili Reinhart ihre Corona-Quarantäne zusammen genießen, verbringt Vanessa Morgan ihre Zeit zu Hause. Außerdem hatte die "Toni Topaz"-Darstellerin gestern Geburtstag! Traurig schreibt der "Riverdale"-Star auf Instagram: "War ein ziemlich komischer Geburtstag für mich, weil ich mit meiner Familie und meinen Freunden zusammen sein konnte, sondern in Quarantäne bin. Das macht mich heute echt traurig. Aber ich bedanke mich bei allen, die dazu beigetragen haben, mir heute ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern."

Vanessa Morgan hat Geburtstag: Ihr verrückter Anti-Corona-Kuchen

Und sehr wahrscheinlich hat ihr auch dieser Kuchen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Denn zum Geburtstag hat Vanessa Morgan einen Anti-Corona-Kuchen in Form von Desinfektionstüchern der Marke Lysol (amerikanisch) bekommen! "Hätte niemals gedacht, dass ein Lysol-Kuchen mal meine Traum-Torte sein wird. Aber wir schreiben das Jahr 2020 und jap, das ist es", schreibt der "Riverdale"-Star weiter auf Instagram. Wir hoffen sehr, dass sie trotz der schwierigen Umstände einen schönen Tag hatte und wünschen ihr alles Gute! Außerdem denken wir an alle, die in dieser Zeit Geburtstag haben – das wird nachgefeiert!

