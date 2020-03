Riverdale: Staffel-Finale erscheint am 9. April

Ab dem 9. April ist auf Netflix endlich das langersehnte Finale der 4. Staffel von „Riverdale“ zum streamen verfügbar. Gerüchten nach zu urteilen, soll diese mit einem 5-jährigen Zeitsprung enden, was bedeutet, dass Betty, Archie, Veronica und Jughead in Staffel 5 bereits 23 Jahre alt sein werden. 😱 Wann diese jedoch erscheinen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Doch auch mit Staffel 5 soll das Ende der Serie noch lange nicht anstehen. KJ Apa, der den charmanten Archie spielt, macht in einem Interview seinen Fans jetzt Hoffnung! So soll sogar eine 7. Staffel gesichert sein! 😍

Riverdale: Diese Neuigkeit begeistert die Fans

Dass die Macher von Riverdale super kreative Köpfe sind und schon die ein oder andere super geile Wendung gebracht haben, ist nichts Neues. Klar auch, dass somit die Story der Kids, die erst vor Kurzem die Highschool abgeschlossen haben noch lange nicht auserzählt ist. Trotz dessen schwingt natürlich nach jedem Staffel ende die Angst mit, dass es sich um die Letzte handeln können. Doch KJ Apa, der erst vor Kurzem beichtete, dass er einige Riverdale-Folgen gar nicht leiden kann, hat mega Neuigkeiten und plaudert diese auch direkt aus. Fans sind begeistert!

KJ Apa verpflichtet sich weitere drei Jahre bei Riverdale

In einem Interview mit der LA Times gab der Schauspieler jetzt bekannt, dass er und seine Kollegen erst vor Kurzem einen Vertrag unterschrieben haben, der sie für weitere drei Jahre bei der Erfolgsserie verpflichtet. Sollte dem so sein, steht einer sechsten und auch einer siebten Staffel von „Riverdale“ nichts mehr im Wege! Solche erfreulichen Nachrichten hören wir natürlich super gerne!

