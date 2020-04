Camila Mendes verrät, wie es in "Riverdale" weitergeht

Kurz haben Fans befürchtet, dass es wegen Corona keine neuen Folgen von "Riverdale" geben wird. Schließlich verbringen die Stars der Serie ihre Zeit gerade in Quarantäne, da schon die Dreharbeiten zu "Riverdale" wegen Corona gestoppt werden mussten. Zum Glück gab es letzte Woche die Entwarnung. Die neue Folge des Staffel-Finales soll mit nur einer Woche Verspätung am 16. April auf Netflix erscheinen. Es wird die Musical-Folge werden und "Veronica Lodge"-Darstellerin Camila Mendes hat in ihrer Instagram-Story ein paar Spoiler verraten und Szenen gezeigt, wie es bei "Riverdale" weitergeht!

Camila Mendes: Das erwartet euch in der neuen "Riverdale"-Folge

In ihrer Instagram-Story postet Camila Mendes quasi eine Kurzzusammenfassung der neuen "Riverdale"-Folge. Instagram/@camilamendes

Camila Mendes postet in ihrer Story nämlich mehrere Szenen aus der neuen Folge "Riverdale" und erklärt dazu jeweils kurz, was passieren wird. Hier die allgemeine Zusammenfassung: Archie wird ein paar Worte singen, während Betty auf etwas zurückschaut – "etwas" ist in diesem Fall Jughead. Kriselt es bei den beiden etwa? Veronica fängt wieder an zu rebellieren, während sie tanzt und sing – was sie immer besonders gut kann! Cheryl und Toni werden uns scheinbar ein paar großartige Choni-Szenen bieten und auch Perücken werden eine große Rolle spielen. Denn Kevin und beinahe die ganze Schule werden in blonden "Hedwig"-Perücken an der Schule auftauchen, um dafür zu demonstrieren, dass sie das Musical aufführen dürfen, welches ihnen Mr. Honey verbieten will – Spielverderber! Veronica wird sich wegen ihres Vaters auch wieder den Kopf zerbrechen, trotzdem wird es glückliche Sleepover-Momente mit den Stars geben. Wie es aussieht, ist in der ersten Folge des Staffel-Finales wieder alles dabei – wir sind sehr gespannt!

Camila Mendes weiß, wie man Spannung aufbauen kann! Wir freuen uns riesig auf die neue Folge "Riverdale". Instagram/@camilamendes

