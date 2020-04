"Riverdale"-Star Madelaine Petsch: Das passiert in der neuen Folge

Kurze Zeit war unklar, ob es keine neuen Folgen von "Riverdale" wegen Corona geben wird. Schließlich mussten die Dreharbeiten der beliebten Serie wegen eines Corona-Vorfalls gestoppt und die Darsteller in Quarantäne geschickt werden. Zum Glück wurde ein Großteil des Materials bereits abgedreht, was bedeutet, dass diesen Donnerstag endlich eine neue Folge des Staffel-Finales erscheint. Nachdem bereits Camila Mendes verraten hat, wie es in "Riverdale" weitergeht, hat jetzt auch Madelaine Petsch einen Hinweis gegeben. Wir versprechen euch: So habt ihr die "Riverdale"-Stars noch nie gesehen …

Bunte Perücken & Kissenschlachten: So habt ihr die "Riverdale"-Stars noch nicht gesehen

Die nächste Folge von "Riverdale" wird die Musical-Folge sein. Kevin Keller (Casey Cott) will die Regie für das deutsche Musical "Hedwig" übernehmen, somit ist klar, dass wir ihn in der Episode öfter zu sehen bekommen. Madelaine Petsch schreibt in ihrer Story dazu: "@caseycott hat diese Folge verdammt noch mal gerockt" – sieht ganz so aus, als wäre sie stolz auf ihren Freund! Außerdem hat die "Cheryl Blossom"-Darstellerin ein cooles Foto des "Riverdale"-Casts gepostet, auf dem die Darsteller ziemlich anders aussehen. Camila Mendes, Madelaine Petsch, Lili Reinhart, Casey Cott und Vanessa Morgan haben auf dem Foto alle bunte Haare! "Schaltet unbedingt in die neue Folge Riverdale ein, wenn ihr euch gefragt habt, wie wir alle mit bunten Perücken aussehen und eine Kissenschlacht veranstalten", schreibt Madelaine zu diesem Post. Klingt ziemlich lustig, wir werden die Folge auf keinen Fall verpassen!

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!