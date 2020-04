Madelaine Petsch braucht Bleibe wegen "Riverdale"-Stop

Um die Gesundheit und Sicherheit des ganzen Teams und Casts der Netflix-Serie sicherzustellen, mussten natürlich auch die "Riverdale"-Stars in Corona-Quarantäne. Zuvor hatten die alle zusammen an ihrem Set in Kanada gedreht. Während die meisten der Darsteller wie Lili Reinhart, Cole Sprouse, KJ Apa und Co. einfach nach Hause gefahren sind, suchte Madelaine Petsch sich eine andere Unterkunft in Los Angeles. Wie sie selbst erklärte, kann sie noch nicht direkt in ihre neues Haus ziehen – vieleicht, weil es noch renoviert wird. Zu Travis Mills konnte sie natürlich auch nicht, denn "Riverdale"-Star Madelaine Petsch bestätigte in einem emotionalen Statement erst letztens die Trennung. Nun hat sie aber ein vorübergehendes Zuhause gefunden!

Bei IHM ist "Riverdale"-Star Madelaine Petsch jetzt eingezogen

Nach dem Drehstop bei "Riverdale" ist Madelaine Petsch mit Hündchen Olive vorerst bei ihrem langjährigen Freund und Schauspieler Joey Graceffa und dessen Partner Daniel Preda untergekommen. Diese coolen News verrieten die beiden in einem YouTube-Video auf seinem Kanal, das du dir unten ganz ansehen kannst. Im Clip sagt "Riverdale"-Darstellerin Madelaine Petsch: “Ich ziehe bald in mein Haus, bis dahin bleib' ich hier!" und Joey antwortet: "Ich liebe das! Wir lieben es Leute bei uns zu haben und sind happy, dass du hier bist!" Aaaaw, da kann sich die Schauspielerin wirklich glücklich schätzen, so tolle Freunde zu haben. Und jetzt muss sie während der Corona-Quarantäne auch nicht alleine sein!🤗

