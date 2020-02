"Riverdale"-Star Madelaine Petsch: Erstes Statement von Travis Mills

Jetzt ist es ganz offiziell: Nach drei Jahren ist alles vorbei bei „Riverdale“-Star Madelaine Petsch und ihrem Freund. Das hat er in einem ganz langen und emotionalen Instagram-Post jetzt bestätigt. Gestern postet er ein Foto von sich und Madelaine Petsch gibt offen zu, dass es ihm sehr schwergefallen ist, die richtigen Worte zu finden: „Obwohl es sehr schmerzhaft ist, dass unsere Reise jetzt zu Ende gegangen ist, meine ich es so, wenn ich sage, dass ich sehr dankbar bin, die letzten Jahre mit jemandem geteilt zu haben, der so mitfühlend, klug und wunderbar ist wie Madelaine. Mein persönliches Wachstum würde ich gegen nichts eintauschen wollen.“ Obwohl Madelaine Petsch immer sehr ehrlich zu ihren Fans ist, hält sie sich mit einem Statement bezüglich der Trennung noch zurück.

Das ist der Grund für die Trennung von Madelaine Petsch und Travis Mills

Die ersten Gerüchte über die schmerzhafte Trennung von Madelaine Petsch und Travis Mills kamen bereits auf der Oscar-Verleihung auf. Dort wurde die Schauspielerin auf den After-Partys immer ganz alleine gesichtet. Auch an Valentinstag bleib es still um das einstige Traumpaar. Mittlerweile soll Madelaine Petsch wohl auch schon aus der gemeinsamen Wohnung in Los Angeles ausgezogen sein. Als Grund für die Trennung gibt Travis in seinem Post die Entfernung und die Jobs der beiden an. Sie haben ihr Bestes gegeben, aber auch oft in ganz verschiedenen Bundesstaaten gearbeitet. Trotzdem zeigt er sich in seinem Post weiterhin dankbar: „Ich habe so viel über mich und mein Leben durch diese bedingungslose Liebe gelernt." Zum Abschluss wünscht er ihr nur das Beste und zeigt sich gespannt, was in ihrem Leben als nächstes passieren würde.

