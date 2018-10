"Riverdale"-Star Madelaine Petsch: Das ist ihre größte Angst

Madelaine Petsch spielt in "Riverdale" die furchtlose "Cheryl Blossom". Doch es gibt eine Sache, vor der sie Angst hat …

Madelaine Petsch: "Toni und Cheryl sollen sich nie trennen!"

Madelaine Petsch ist bekannt für ihre Rolle als "Cheryl Blossom" in der Netflix-Serie "Riverdale" – selbstbewusst, furchtlos und oft auch etwas einschüchternd. In einem Interview hat der hübsche Rotschopf jetzt jedoch verraten, dass sie vor einer Sache besonders Angst hat: "Cheryl und Toni sollen sich niemals trennen. Sie sind perfekt zusammen!" Das sehen übrigens auch ganz viele Fans so und shippen das Serien-Paar unter dem Hashtag #Choni. Im echten Leben sind "Toni Topaz"-Darstellerin Vanessa Morgan und Madelaine Petsch beste Freundinnen und haben beide feste Freunde. Vanessa ist mit dem Baseball-Spieler Micheal Kopech zusammen und Madelaines große Liebe ist Rapper Travis Mills.

Madelaine Petsch: "Cheryl Blossom hat sich verändert"

Die "Riverdale"-Darstellerin weiß, dass es komisch wäre, schließlich wollen die Serien-Macher die Story spannend halten, trotzdem hat sie einen guten Grund für ihren Wunsch: "Mir ist aufgefallen, dass Cheryl auf eine wunderschöne Art gewachsen ist – einfach nur, weil sie Toni kennengelernt hat", erklärt die Schauspielerin weiter im Interview, "Toni hat Cheryl dabei geholfen ihre verletzliche, schöne und offene Seite zu zeigen. Jetzt da sie diese Seite an sich entdeckt hat, will ich sie nie wieder verlieren." Fans der Netflix-Serie werden diese Verwandlung sicher selbst bemerkt haben. "Cheryl musste diese Liebe so lange unterdrücken und endlich kann sie ein echtes Leben führen. Es ist immer noch ein sehr großer Moment für sie und vor allem aufregend. Sie in einer so positiven und starken Beziehung zu sehen, ist für beide sehr wichtig."

So könnte sich "Cheryl Blossom" in "Riverdale" verändern

Aber was würde passieren, wenn "Toni Topaz" und "Cheryl Blossom" sich wirklich trennen? "Cheryl würde zu einem Monster werden", gesteht Madelaine Petsch, "Wer gedacht hat, sie sei in der ersten Staffel schon böse gewesen, hat den Albtraum noch nicht erlebt. Denkt doch mal drüber nach: Sie ist zum ersten Mal wieder verliebt, nachdem ihre Mutter ihr ihre erste große Liebe verboten hat und sie wegen ihrer sexuellen Orientierung beleidigt hat." Klingt also mehr als logisch, dass sich die "Riverdale"-Queen dann wieder in eine fiese Zicke verwandeln würde. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Liebe zwischen #Choni entwickelt und hoffen, dass sie lange happy bleiben!

