Süßes Kuschel-Bild von Lili Reinhart und Casey Cott am "Riverdale"-Set

Wegen Corona befinden sich gerade auch die "Riverdale"-Stars in Quarantäne und posten regelmäßig süße Throwbacks zu ihren Dreharbeiten auf ihren Instagram-Profilen. Wie es aussieht, scheinen alle das Leben am Set und auch das gemeinsame Kuscheln zu vermissen. Denn "Betty Cooper"-Darstellerin Lili Reinhart postete jetzt ein zuckersüßes Kuschel-Bild mit Casey Cott (Kevin Keller) in ihrer Instagram-Story. Lili Reinhart ist eigentlich mit Co-Star Cole Sprouse zusammen, doch in letzter Zeit sind sich Fans nicht mehr ganz sicher, wie es um die Liebe der beiden "Riverdale"-Stars steht, da es sehr ruhig um das Paar geworden ist. Fakt ist: Lili und Casey sind nur Freunde – und zwar richtig gute! In ihrer Story hat sie sogar erklärt, wie es zu diesem süßen Schnappschuss der beiden gekommen ist.

"Riverdale": Das steckt wirklich hinter dem Kuschel-Bild von Lili Reinhart und Casey Cott

Wir freuen uns schon darauf die Szene in einer neuen "Riverdale"-Folge zu sehen! Am 16. April startet das Staffel-Finale der Serie auf Netflix. Instagram/@lilireinhart

Was auf den ersten Blick aussieht, wie eine sehr emotionale Szene zwischen Betty Cooper und Kevin Keller in "Riverdale" ist in Wirklichkeit zu 100% echt! In ihrer Story schreibt die Schauspielerin: "Das sind nicht Kevin und Betty, sondern Casey und ich ganz ungefiltert. Musste ihm einfach einen dicken Knutscher verpassen, der nicht im Drehbuch steht" – so süß! Es ist echt schön anzusehen, wie gut sich die "Riverdale"-Stars auch privat verstehen. Echte Freunde nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera. Das macht ihre Harmonie in der Serie so echt! Am 16. April startet "Riverdale" mit dem Staffel-Finale auf Netflix – die erste Folge wird wieder die beliebte Musical-Episode!

