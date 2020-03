Riverdale: Sind Jughead und Betty in echt zusammen?

Ja, es ist wahr: Die beiden Lovebirds Lili Reinhart und Cole Sprouse sind – genau wie ihre "Riverdale"-Rollen Betty Cooper und Jughead Jones – auch im echten Leben zusammen! Schon seit Anfang der ersten "Riverdale"-Staffel hat es zwischen den beiden Schauspielern gefunkt und sie wurden im Laufe der Dreharbeiten ein Paar. So cute! Hier gibt's übrigens alle Infos zur neuen Staffel von "Riverdale"! 😍

Haben sich Lili Reinhart und Cole Sprouse getrennt?

Zwischenzeitlich (im Sommer 2019) wurde allerdings vermutet, dass die beiden "Riverdale"-Stars sich getrennt haben! Der Grund: Sie gaben keine gemeinsamen Interviews mehr und auch bei Auftritten wirkten sie eher wie Freunde. Doch kurze Zeit später klärten die beiden Schauspieler auf, dass die Trennungs-News absoluter Fehlalarm waren. Puhh! Seitdem Vorfall sprechen die beiden allerdings viel weniger über ihre Liebe, um sich so vor der Öffentlichkeit zu schützen. Oder ist das nur ein Trick, damit keiner sie nach der Trennung fragt? Im Februar 2020 gab es darauf nämlich einen vermeintlich neuen Hinweis: Lili Reinhart und Cole Sprouse, die auch in "Riverdale" ein Paar spielen, sind sich auf Instagram entfolgt. Und das MUSS ja etwas bedeuten... Oder? Check hier die süße Timeline ihrer Beziehung:

18. April 2018

Lili Reinhart und Cole Sprouse: Offiziell zusammen!

Endlich ist Schluss mit den Geheimnissen und dem Versteckspiel! Die "Riverdale"-Stars Lili Reinhart und Cole Sprouse stehen jetzt ganz offiziell zu ihrer Liebe und verkünden: Ja, wir sind zusammen! Die beiden haben nämlich süße Bilder voneinander gepostet, die ganz eineutig beweisen, dass die Netflix-Serien-Darsteller auch im echten Leben ein Paar sind. Die süßen Fotos vom Traumpaar gibt's hier!!!

16. April 2018

Jughead & Betty: "Riverdale"-Stars im Liebesurlaub

Trotz der Knutsch-Bilder aus Paris, die Cole Sprouse und Lili Reinhart gepostet haben, gibt es noch kein offizielles Statement von den "Riverdale"-Stars zur vermeintlichen Beziehung. Allerdings geben sich die beiden nicht mehr allzuviel Mühe, ihre Liebe vor der Öffentlichkeit zu verheimlichen. Gerade sind sie nämlich zusammen in Mexiko! Hier findet ihr den Video-Beweis!

4. April 2018

Cole Sprouse und Lili Reinhart küssen sich in Paris!

Awwww, endlich scheint es ganz sicher zu sein: Cole Sprouse und Lili Reinhart sind auch im echten Leben ein Paar! Denn für eine französische "Riverdale"-Convention waren einige der Darsteller in Paris – der Stadt der Liebe! Das hat wohl auf die "Riverdale"-Stars abgefärbt, denn es gibt zahlreiche Paparazzi-Fotos, die Cole und Lili beim Knutschen, Kuscheln und einem Restaurant-Date zeigen. Wir können gar nicht genug von den Fotos bekommen! Eure "Riverdale"-Herzen schlagen auch schon höher? Dann solltet ihr euch unbedingt die real-life #Bughead Bilder anschauen.

Cole und Lili: Beginn ihrer Liebe

Schon im Sommer 2017 begannen Fans mit den süßen Liebes-Gerüchten über die "Riverdale"-Darsteller von Betty Copper und Jughead Jones . Nun wurden Cole Sprouse und Lili Reinhart jedoch beim PaleyFest-Fan Event im Paley Center auf eine mögliche Beziehung angesprochen. "Cole und Lili, es gibt so viele Gerüchte, dass ihr zusammen seid. Stimmt das?", fragte ein Fan aus dem Publikum. Kreisch-Alarm! Während sich Lili bloß die Hand vor das Gesicht hielt, grinste Cole dabei in die Menge und antwortete: ‘’War das jetzt eine Frage oder ein Statement? Denn du hast Recht!’’ Als das Mädchen die Frage erneut stellt, flüstert Cole in sein Mikrofon: ‘’Kein Kommentar!’’

Lili Reinhart über Cole Sprouse

Schon im Februar wurden die Dating-Gerüchte der "Riverdale"-Stars angeheizt, als Lili Reinhart in einem Interview mit Ocean Drive über Cole und seine Erfahrungen im Show-Geschäft sprach: "Er bringt uns alle wieder auf Boden, wenn zum Beispiel etwas falsches über uns verbreitet wird. Er ist immer derjenige, der sagt: 'Ignorier das einfach. Es geht vorbei!' Es ist eine beruhigende Energie, die er hat. Er hat das ja alles schon mal durchgemacht." Süß! Aber ihren Beziehungsstatus will die schöne Blondine trotzdem nicht preisgeben. "Die Leute wollen unbedingt wissen, ob ich jetzt in einer Beziehung bin oder nicht. Ich verstehe das Interesse. Aber es heißt nicht ohne Grund Privatleben. Ich schulde es niemandem, darüber auszupacken. Ich fühle mich gerade nicht an einem Punkt in meinem Leben, wo ich bereit bin, öffentlich darüber zu sprechen. Denn ich denke, dass es hart ist, eine Liebe im Rampenlicht zu zeigen.", so die Betty Cooper-Darstellerin.

Cole Sprouse und Lili Reinhart im Liebesurlaub auf Hawaii?

Aww, diese Bilder haben Bughead-Fans so happy gemacht: Anfang des Jahres wurden Cole Sprouse und Lili Reinhart gemeinsam auf einer Insel auf Hawaii gesichtet. Die beiden Schauspieler haben dort sogar Fotos mit Fans gemacht. Ein Liebes-Urlaub für die "Riverdale"-Stars? Das will vor allem Cole auf keinen Fall verraten: "Während meiner Collegezeit habe ich erkannt, dass es wichtig ist, private Lebensbereiche zu haben und dass man diese früh einfordern muss. Ryan Gosling ist ein gutes Beispiel dafür. Er wird viel öfter in romantischen Rollen besetzt als viele seiner Kollegen. Aber er macht seine Ehe nicht öffentlich, es wird kaum darüber gesprochen und keiner zerbricht sich den Kopf darüber, weil die Leute respektieren, dass er früh Grenzen gesetzt hat. Und hier ist es genauso. Je mehr du Menschen an Deinem Leben teilhaben lässt, desto mehr wollen sie wissen und das wird dann irgendwann problematisch, wenn Du jemanden datest. Deswegen nehme ich das sehr ernst", teilt er dem People Magazine mit. Wir können das total verstehen!

In echt zusammen? Insider über Cole Sprouse und Lili Reinhart

Wie "E! News" berichtet, sollen sich die beiden "Riverdale"-Stars bei der San Diego Comic-Con im Juli 2017 ganz vertraut gezeigt haben: "Sie versteckten ihre Zuneigung füreinander auf den Partys nicht. Und ihre engen Freunde schienen davon nicht mal überrascht zu sein", erklärte der Insider. Die zwei Schauspieler sollen sich immer ganz nah beieinander aufgehalten haben, es sei sogar zu einem Kuss gekommen.

And so it begins. #Riverdale Ein Beitrag geteilt von Lili Reinhart (@lilireinhart) am 1. Sep 2016 um 8:07 Uhr

Riverdale Staffel 2: Der Starttermin steht fest!

August 2017

Übrigens: Die Dreharbeiten zur neuen Riverdale Staffel haben bereits im Juni 2017 begonnen. Gedreht wird die Serie wieder in Vancouver und Umgebung. Und einen Starttermin für die neuen Folgen gibt es auch schon: Ab dem 11. Oktober wird die zweite Staffel wieder auf "The CW" laufen.