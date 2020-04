"Riverdale": Unerwarteter Kuss in neuer Folge

Zuerst haben Fans befürchtet, dass es keine neuen "Riverdale"-Folgen wegen Corona geben wird. Heute gibt es jedoch einen Grund zu feiern: Wir können uns ab heute endlich die erste Folge des Staffel-Finales auf Netflix ansehen. Es wird die berühmte Musical-Folge und eins ist sicher: So hast du die "Riverdale"-Stars noch nie gesehen! Für gewöhnlich passieren in diesen besonderen Folgen immer ziemlich viele ausgefallene Sachen in "Riverdale", so ist es auch dieses Mal. Highlight für viele Fans ist nämlich ein Kuss zwischen KJ Apa (Archie Andrews) und Casey Cott (Kevin Keller) – und der war ursprünglich gar nicht geplant! In einem Interview hat Schauspieler Casey jetzt erklärt, wie es dazu kam …

"Riverdale": KJ Apa und Casey Cott küssen sich!

In einem Interview mit "ET Online" erzählt Casey Cott, dass der Kuss zwischen ihm und KJ Apa in der neuen "Riverdale Folge gar nicht im Drehbuch stand: "Wir haben die Szene zu 'Tear Me Down' gedreht. In unserem Drehbuch war kein Kuss vermerkt, aber im originalen Musical gibt es eigentlich eine. Ich bin als Hedwig durch die Menge getanzt und sollte ein bisschen mit dem Publikum spielen, als unsere Autorin meinte, dass Hedwig in dieser Szene Archie küssen sollte. Also bin ich hin und wollte KJ auf die Wange küssen. Plötzlich hat er sich umgedreht und mich auf den Mund geküsst. Es war so witzig, KJ ist echt ein Meister der Improvisation und super spontan. Es hat perfekt in die Szene gepasst!" Haha, dieser Kuss kam unerwartet, aber genau das macht ihn so besonders. Diese Szene werden wir uns definitiv öfter ansehen! Außerdem gibt es in der Folge noch einen unerwarteten Kuss, der Fans schockiert hat – den wollen wir hier jedoch noch nicht spoilern … 😶

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!