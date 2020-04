"Riverdale"-Star Lili Reinhart: Schrecklicher Unfall

Wegen der Corona-Krise befinden sich gerade auch alle „Riverdale“-Stars in Quarantäne. Schauspielerin und Buchautorin Lili Reinhart verbringt die Isolation zusammen mit Mitbewohnerin & „Riverdale“-Kollegin Madelaine Petsch, die nach ihrer Trennung mit BFF Lili in eine WG zieht. Mit dabei ist neuerdings auch immer Lili Reinharts kleiner Hund Milo. Vor rund sieben Wochen adoptierte die „Betty Cooper“-Darstellerin den süßen Vierbeiner und versorgt ihre Instagram-Follower seither mit niedlichem Dog-Content. Jetzt schockierte Lili Reinhardt ihre Fans allerdings mit einer schrecklichen Nachricht: Während eines Spaziergangs wurde Welpe Milo von einem anderen Hund angegriffen und dabei schwer verletzt.

Unter Schock: So geht es "Riverdale"-Schauspielerin Lili Reinhart jetzt

Völlig unter Schock und unter Tränen meldete sich die 23-jährige bei ihren Fans: „Es war eine schreckliche Erfahrung“, erzählte sie in ihrer Instagram-Story. Zu dem Gesundheitsupdate von Milo erzählt sie weiter, dass alles so schlimm verlaufen ist, dass sie ihren kleinen Hund in die Tierklinik bringen musste. Dort wurde seine tiefe Wunde am Hals sogar operiert. Eine Fanpage teilte das herzzerreißende Video von Lili Reinhardt mit den Worten: „Sie so zu sehen, macht mich so traurig und ich hoffe, dass mit Milo alles gut wird.“ Auch zahlreichen Fans geht es nicht anders mit diesen Emotionen: „Mein Herz 💔 Ich hoffe, er wird ganz schnell gesund“, schreibt eine andere Userin. Und wir hoffen natürlich auch, dass der kleine Vierbeiner ganz schnell wieder auf seine Pfötchen kommt.

